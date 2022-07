''Phao'' hồi sinh cho doanh nghiệp giữa đại dịch

(LĐ online) - Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến đời sống người lao động và người sử dụng lao động. Để kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là từ nguồn vốn chính sách. Nhờ đó, nhiều lao động, doanh nghiệp bước đầu vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, duy trì tăng trưởng.

Nhờ nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp cho Công ty An Thái kịp thời trả lương cho người lao động ngừng việc

Thực hiện chính sách giải ngân cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tìm hiểu nhu cầu, khó khăn của khách hàng để có những hỗ trợ kịp thời.

Công ty Cổ phần May An Thái có hơn 400 lao động, chuyên gia công, sản xuất mặc hàng áo đầm, váy dạ hội phục vụ xuất khẩu đi các nước Châu Âu và Mỹ. Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty gặp khó khăn khi hàng hóa xuất khẩu đình trệ. Đặc biệt, từ ngày 23/8 - 18/10/2021, công ty phải tạm dừng sản xuất do không đảm bảo các yêu cầu sản xuất “3 tại chỗ”.

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc Công ty cho biết: Bên cạnh việc phải tạm dừng sản xuất, hàng hóa ùn ứ, công ty gặp khó khăn rất lớn về thanh toán lương, các chế độ hỗ trợ thất nghiệp và an sinh xã hội cho hơn 400 lao động. Chính vì vậy, khi được cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Bảo Lộc chủ động đến tận nơi tuyên truyền về gói hỗ trợ của Chính phủ, xét thấy đơn vị mình đủ điều kiện vay vốn, doanh nghiệp đã làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được tiếp cận nguồn vốn.

Theo ông Nguyễn Viết Sơn, sau khi được Ngân hàng CSXH TP Bảo Lộc giải ngân cho vay hơn 3,9 tỷ đồng, công ty đã có tiền để kịp thời trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, công ty cũng giao nhiệm vụ cho tổ chức công đoàn tiến hành rà soát, hỗ trợ thêm tiền nhà trọ, lương thực, thực phẩm cho một số đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty cũng đã mạnh dạn tăng lương lên 7% cho 100% cán bộ, công nhân viên trước thời hạn để người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp.

“Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động sản xuất của công ty đã đi vào hoạt động trở lại bình thường. Các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết phải làm hết tháng 12 mới hoàn thành, vì vậy công ty đang tiếp tục tuyển thêm công nhân để đáp ứng yêu cầu công việc mới” – ông Sơn cho hay.

Cũng là đơn vị được vay vốn chính sách, Công ty TNHH Merkava (KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) vui mừng vì thủ tục vay vốn tại Ngân hàng CSXH rất thuận lợi, nhanh chóng, với lãi suất 0% đã giúp công ty kịp thời trả lương cho người lao động để bảo đảm cuộc sống; đồng thời giúp hoạt động của công ty không bị ngừng trệ.

Ông Nguyễn Hương Sơn – Giám đốc Công ty cho biết: Công ty đã được tạo điều kiện vay vốn tín dụng chính sách với số tiền 6 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà trong thời điểm tạm ngưng sản xuất công ty đã có tiền để trả 3 tháng lương cho người lao động. Từ đó đến nay, công ty đã tiếp tục có thêm điều kiện tài chính để thanh toán chi phí lương, thưởng cho công nhân yên tâm làm việc.

Theo ông Sơn, nguồn vốn tín dụng chính sách có nhiều thuận lợi do lãi suất thấp, rất phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Ngoài ra, thủ tục cho vay cũng nhanh gọn, cán bộ ngân hàng hướng dẫn rất tận tình. Nhờ nguồn vốn chính sách hỗ trợ một số doanh nghiệp khác tại địa phương có vốn để phát triển sản xuất, nâng cao khả năng phát triển. Hiện nay, Công ty Merkava đang có khoản hơn 500 công nhân đang làm việc, tuy nhiên giai đoạn từ nay đến cuối năm là thời điểm doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động mở rộng sản xuất, nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu phục vụ thị trường các dịp lễ hội và năm mới 2023. Do đó, công ty đang nỗ lực để tuyển thêm từ 300 – 500 công nhân.

“Tôi mong muốn Chính phủ có thể kéo dài thời hạn của gói vay ưu đãi lãi suất 0% lên 24 - 36 tháng, thay vì 11 tháng như hiện tại và tăng giá trị tối đa của gói vay thay vì chỉ hỗ trợ vay vốn 0% để trả lương, có thể tính toán các phương án vay vốn để phục vụ sản xuất chương trình; phục hồi kinh doanh… để có thể tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động” ông Sơn bày tỏ.

Bà Nguyễn Ngọc Thu - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo cho các phòng giao dịch của NHCSXH đã khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định ký hợp đồng tín dụng, giúp người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Qua rà soát, toàn đơn vị đã nắm bắt dự kiến nhu cầu vay vốn 3.343 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả, Ngân hàng CSXH các chi nhánh đã cho 15 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho 1.688 lao động/4.652 lượt người lao động số tiền 18.191,2 triệu đồng. Trong đó, có 8 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 337 lao động/924 lượt người lao động, số tiền 3.692,59 triệu đồng; 6 doanh nghiệp dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho 1.054 lao động/3.024 lượt người lao động, số tiền 11.854,08 triệu đồng; 1 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho 297 lao động/704 lượt người lao động với số tiền 2.644,53 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thu, với phương châm để người sử dụng lao động có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn chính sách, công tác triển khai cho vay đang được các đơn vị trực thuộc Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện theo hướng rút gọn trình tự, thủ tục, giảm điều kiện, mở rộng đối tượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng để các đối tượng có nhu cầu nắm rõ. Từ đó thực hiện thủ tục cho vay vốn, bám sát vào các mục tiêu, nghị quyết của địa phương, chuẩn bị đầy đủ vốn để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.

HOÀNG SA