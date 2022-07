Phụ nữ hợp tác trồng rau sạch

Để liên kết, hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao thu nhập từ chính sản phẩm nông nghiệp trong vườn nhà, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đơn Dương đã đỡ đầu và hỗ trợ thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất rau sạch Nông trại xanh (Green Farm).

Các sản phẩm nông sản hữu cơ của HTX Sản xuất rau sạch Nông trại xanh.

Chị Trần Thị Thanh Nhàn - xã Lạc Xuân, người sáng lập ra HTX Sản xuất rau sạch Nông trại xanh cho hay: “Từ chương trình khởi nghiệp do Hội LHPN xã phát động năm 2020, bản thân tôi từ một người sản xuất và cung cấp rau tại địa phương nhận thấy nhu cầu rất lớn của thị trường về sản phẩm rau an toàn, tôi đã mạnh dạn tham dự chương trình. Sau khi đoạt giải 3 từ Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức, tôi đã vận động một số hộ nông dân thành lập Tổ hợp tác Sản xuất Nông trại xanh. Để hoạt động sản xuất nông nghiệp của các thành viên tổ sản xuất mang tính bền vững và ổn định, tôi cùng các thành viên tổ hợp tác đã thành lập HTX Sản xuất rau sạch Nông trại xanh. HTX được Hội LHPN huyện Đơn Dương đỡ đầu và tài trợ thành lập. Thành viên của HTX là những hộ nông dân đang canh tác nông nghiệp tại địa phương, với mong muốn tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả và đầu ra sản phẩm ổn định, qua đó nâng cao thu nhập cho các thành viên”.

Hiện tại, HTX Sản xuất rau sạch Nông trại xanh của phụ nữ Đơn Dương đang sản xuất và cung ứng các loại rau cho thị trường gồm rau ăn lá, rau ăn quả và các loại củ, canh tác theo hướng hữu cơ. Đặc biệt, hiện nay sản phẩm cà phê của HTX đã được công nhận là cà phê hữu cơ.

Theo chị Nhàn, thời gian tới, HTX sẽ liên kết với các đơn vị, tổ chức và kêu gọi sự hỗ trợ của địa phương đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX, xây dựng khu sơ chế, rang xay và quầy pha chế cà phê hữu cơ. Trên cơ sở đó, bước đầu phát triển loại hình du lịch canh nông với hoạt động du lịch HTX hướng đến phục vụ du khách tham quan trang trại cà phê, được thực hành việc rang xay và thưởng thức cà phê, trải nghiệm cuộc sống chan hoà với thiên nhiên. Đồng thời, xây dựng các khu nhà nghỉ dưỡng, trong đó mỗi gia đình là một nông trại, có khu vực chăn nuôi và khu vườn rau. Trong thời gian lưu trú tại farm, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống như một người nông dân thực thụ, được hướng dẫn quy trình canh tác và được sử dụng các sản phẩm do mình làm ra. Sau khi tham quan, trải nghiệm, du khách có thể đặt hàng các sản phẩm nông nghiệp hoàn toàn chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng từ HTX.

“Hợp tác xã sản xuất rau sạch Nông trại xanh ra đời trên cơ sở Tổ hợp tác Sản xuất rau sạch Nông trại xanh nhằm vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tập trung huy động các nguồn lực từ bên ngoài lẫn bên trong HTX để tạo ra sức mạnh tập thể, hướng đến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn để cung ứng cho thị trường trong nước. Đồng thời, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp giống rau, thu hoạch sản phẩm cho thành viên để phục vụ sản xuất với giá cả phù hợp, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, HTX Sản xuất Nông trại xanh dựa trên tiềm năng sẵn có tại địa phương cũng như định hướng phát triển du lịch của huyện Đơn Dương, với mong muốn phát triển loại hình du lịch canh nông dựa trên phương thức canh tác của người nông dân nhằm góp phần gia tăng thu nhập cho thành viên tham gia và HTX. Việc kết hợp loại hình du lịch canh nông với sản xuất nông nghiệp giúp thành viên HTX đưa được sản phẩm do chính mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng mà không phải qua các kênh trung gian nên giá thành sản phẩm cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho thành viên HTX”, bà Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương cho biết.

VIỆT HÙNG