Thu phí hoàn toàn tự động không dừng tại trạm Định An từ ngày 1/8

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến thống nhất thực hiện thu phí hoàn toàn tự động không dừng (tất cả các làn thu phí) tại trạm thu phí BOT Định An thuộc tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn từ 9 giờ 00 phút, ngày 1/8/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì cuộc họp chỉ đạo về thu phí tự động không dừng với sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng, Sở Giao thông Vận tải, CTY TNHH Hùng Phát và một số sở ngành

Hiện nay, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa cao điểm du lịch nên để triển khai thực hiện việc thu phí nêu trên, hạn chế tối đa việc ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, an ninh, trật tự tại trạm thu phí và đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh (gọi tắt là dán thẻ) đối với các phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Hùng Phát, Công ty TNHH thu phí tự động VETC khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt các làn thu phí hoàn toàn tự động không dừng đối với đường cao tốc Liên Khương - Prenn trước ngày 01/8/2022.

Do hiện nay tỷ lệ dán thẻ trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 60% tổng số xe ô tô và đặc thù của trạm BOT Định An là không có chỗ quay đầu, không có đường tránh xe nên trước mắt để 1 làn ETC + xử lý sự cố (đến hết ngày 10/9/2022) để xử lý cho những xe ô tô chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng chưa nạp tiền; lỗi nhận diện, lỗi tích hợp thẻ định danh...; đồng thời, bố trí nhân viên tại các làn thu phí để hướng dẫn các phương tiện thực hiện việc dán thẻ theo quy định.

Xây dựng phương án thu phí hoàn toàn tự động theo hình thức điện tử không dừng tại trạm thu phí Định An; các kịch bản phương án tổ chức giao thông và xử lý các tình huống có thể xảy ra; rà soát, khắc phục các tồn tại, lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí điện tử không dừng, đảm bảo hạn chế tối đa lỗi trong quá trình triển khai (nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh).

Tổ chức thực hiện treo băng rôn, pano tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, du khách biết về việc tổ chức thu phí hoàn toàn tự động theo hình thức điện tử không dừng tại trạm thu phí Định An từ 9 giờ 00 phút, ngày 1/8/2022 và khẩn trương chấp hành việc dán thẻ.

Bố trí dán thẻ tại chỗ ở hai đầu trạm thu phí, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, bổ sung các điểm dán thẻ tại những khu vực đầu và cuối tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn hoặc các điểm trên địa bàn TP Đà Lạt (lưu ý công bổ trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trạm thu phí số điện thoại, địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho công tác dán thẻ cũng như tiếp nhận phản ánh của người tham gia giao thông); chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nhân sự để đảm bảo xử lý và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thu phí hoàn toàn tự động (nhất là nhân sự dán thẻ, nhân sự nạp tiền tại chỗ và thẻ đầu cuối khi nhu cầu tăng đột biến khi triển khai thực hiện).

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công ty TNHH Hùng Phát rà soát, hoàn thiện hệ thống vạch kẻ đường, biển báo hiệu đảm bảo cho người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh hoạt động vận tải khẩn trương thực hiện dán thẻ đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, Công ty TNHH Hùng Phát, Công ty TNHH thu phí tự động VETC để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại trạm thu phí Định An và tại các điểm tổ chức dán thẻ ở đầu và cuối tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn và chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Lạt lựa chọn một vài vị trí phù hợp để Công ty TNHH thu phí tự động VETC tổ chức thực hiện việc dán thẻ cho du khách và người dân địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an tiếp tục phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, Công ty TNHH Hùng Phát triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông tại trạm thu phí Định An và tại các điểm tổ chức cán thẻ ở điểm đầu và cuối tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn; xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn sau ngày 10/9/2022.

NGUYỄN NGHĨA