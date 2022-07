''Tiêu chuẩn kép'' về nông thôn mới ở An Nhơn

Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh đang có những bước tiến đáng kể hướng đến đạt "tiêu chuẩn kép" nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn năm 2025.

Xã An Nhơn tiếp tục ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

• ĐẠT VÀ VƯỢT NHIỀU CHỈ TIÊU XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Xã An Nhơn được công nhận hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới từ năm 2015 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Tổng kết năm 2021, xã An Nhơn đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra gồm: thu ngân sách hơn 1 tỷ đồng (207%); tổng diện tích gieo trồng hơn 2.670 ha (100,1%); tổng sản lượng lương thực hơn 9.690 tấn (102%); thu nhập bình quân đầu người 49 triệu/người/năm (100%); giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích 105 triệu/ha (100%); hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, sử dụng điện lưới quốc gia (100%). Thống kê đến 6 tháng đầu năm 2022, xã An Nhơn đạt tổng diện tích gieo trồng 2.066 ha, bằng 77,4% kế hoạch cả năm 2022. Cụ thể, gồm 897 ha cây lâu năm 1.169 ha cây hằng năm, đạt lần lượt 66% và 99,6% kế hoạch.

Đáng kể qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã An Nhơn đã phát triển gần 25,4 ha lúa ST25; khoảng 400 ha lúa sản xuất theo quy trình VietGAP; trồng bắp 90 ha; cây ăn trái hơn 82 ha; hơn 650 m2 rau, hoa trong nhà lưới; mô hình nuôi heo đen; nuôi ốc bươu, thỏ, trồng dâu nuôi tằm của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2022, cây tre tầm vông trong toàn xã An Nhơn thu hoạch hơn 8.900 cây, doanh thu 115 triệu đồng. Dự kiến cuối năm 2022 thu hoạch thêm 4.000 cây, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của xã An Nhơn cơ bản đồng bộ; giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư mở rộng, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 90%, chủ động tưới tiêu trên 90% diện tích cây trồng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 100%.

• NHỮNG NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẠT “TIÊU CHUẨN KÉP”

Mục tiêu đến cuối năm 2022, xã An Nhơn tiếp tục hoàn thiện chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hội đủ các tiêu chí kiểu mẫu về sản xuất, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% số hộ dân tham gia chuỗi liên kết ổn định từ 2 năm trở lên; có ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, trang trại được công nhận sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Riêng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 115 triệu đồng/ha. Để hoàn thành mục tiêu này, xã An Nhơn tranh thủ các nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, dự án để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa thể thao, giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất. Trong đó, tập trung hỗ trợ, xây dựng các mô hình vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn bền vững.

Tiếp tục phấn đấu đến năm 2025, xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn với chỉ tiêu 6/6 thôn dân cư kiểu mẫu; 50% thôn có khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; 50% tuyến đường giao thông nông thôn được trồng cây xanh, cây hoa, cỏ cảnh quan; xây dựng khu vườn công viên của xã. Giải pháp trọng tâm của xã An Nhơn tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để khai thác tối ưu điều kiện thuận lợi của vùng trọng điểm huyện Đạ Tẻh về phát triển lương thực, cây ăn quả, sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Bên cạnh đó, xã An Nhơn đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, nòng cốt là hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng có lợi. Chú trọng khuyến khích, hỗ trợ các mô hình liên kết có quy mô lớn về số hộ tham gia và sản lượng nông sản tiêu thụ để tạo sự bứt phá mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, xã An Nhơn thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cấp, duy tu, sửa chữa thường xuyên đối với các tuyến đường xã, đường trục thôn, đảm bảo thuận lợi trong việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, chú trọng đầu tư, nâng cấp, duy tu, nạo vét hệ thống kênh mương, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp; tuyên truyền giáo dục người dân không xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp vào sông suối, kênh mương...

“Mục tiêu chung xây dựng xã An Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển hàng hóa nông sản có sức cạnh tranh cao, gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững…”, Đảng ủy xã An Nhơn nhấn mạnh.

VĂN VIỆT