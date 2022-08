Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sơ kết 6 tháng đầu năm

(LĐ online) - Sáng 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị đầu cầu trung tâm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh; cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng Trung ương và các địa phương đã chủ động triển khai toàn diện, nhanh chóng và hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành thống kê kết quả của lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm (giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 53,72% so với cùng kỳ năm 2021); 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4,72% so với cùng kỳ năm 2021); 1.019 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 90,61% so với cùng kỳ năm 2021). Thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương đã phát biểu, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, tình hình buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại tại địa phương xảy ra ít, nhỏ lẻ, không phải là điểm nóng. Các vụ vi phạm chủ yếu như về niêm yết giá, an toàn thực phẩm, hàng cấm như lâm sản, pháo nổ, thuốc lá điếu; hàng lậu như quần áo, mỹ phẩm, bánh mứt, kít test Covid-19…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các sở, nghành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 973 vụ; tổng số vụ vi phạm, xử lý 751 vụ; trong đó, xử lý hành chính 732 vụ, xử lý hình sự 19 vụ/29 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 13,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 700 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà các bộ, ngành, các địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế như: Kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022 tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên nhìn vào tình hình thực tế chưa tương xứng. Số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hiện nay, việc các đối tượng vi phạm lợi dụng môi trường thương mại điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra khá thường xuyên, công khai và phức tạp. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, cơ chế, chính sách, pháp luật còn chồng chéo, nhiều kẽ hở để đối tượng lợi dụng vi phạm...

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt triển khai thực hiện chuyên đề về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, xăng dầu, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế.

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành thành viên, lực lượng chức năng căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động công tác nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc về quy định pháp luật, cơ chế phối hợp và các điều kiện khác để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Xây dựng chương trình kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

THÂN THU HIỀN