Đạ Tẻh: Hoàn thành lớp huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa

(LĐ online) - Ngày 25/8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh tổ chức lớp huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa tại xã Triệu Hải.

Nông dân tham gia thực hành các mô hình trình diễn tại đồng ruộng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, IPM là hệ thống quản lý dịch hại sử dụng các phương tiện kỹ thuật và các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh làm cho cây trồng đạt năng suất cao và phẩm chất nông sản tốt.

Đây là chương trình quản lý đang được các hộ nông dân sản xuất lúa và một số cây trồng theo hướng tập trung tại nhiều địa phương trong cả nước áp dụng hiệu quả vào sản xuất. Chương trình IPM đã và đang giúp giảm được chi phí sản xuất, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật độc hại tồn dư trên sản phẩm; đảm bảo sức khỏe người lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng lợi nhuận trên một đơn vị canh tác.

Tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, sau hơn 3 tháng triển khai, lớp huấn luyện quản lý dịch hại tổng hợp đã thu hút 40 học viên tham gia. Trong đó, có 9 cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh và người nông dân sản xuất lúa tại xã Triệu Hải.

Thông qua lớp huấn luyện, bà con nông dân được hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa. Ngoài các kiến thức lý thuyết, bà con nông dân còn được thực hành tại đồng ruộng thông qua các mô hình trình diễn quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa tại địa phương. Từ đó, giúp bà con nông dân tiếp cận được những kiến thức mới để bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng; bảo vệ thiên địch để tiêu diệt sâu bệnh, qua đó hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng nhân rộng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trong chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng.

Kết thúc lớp huấn luyện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho các học viên.

Thông qua lớp huấn luyện, nhằm nâng cao nhận thức cho người nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp, kỹ thuật thâm canh lúa và một số cây trồng khác theo phương châm “3 giảm 3 tăng”; kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, đảm bảo sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao, thân thiện với môi trường gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; hướng tới sản xuất lúa đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP.

Đặc biệt, với tình hình giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, quy trình quản lý dịch hại tổng hợp sẽ góp phần giúp người nông dân giảm đáng kể chi phí đầu vào sản xuất lúa.

KHÁNH PHÚC