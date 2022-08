Di Linh: Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 thì việc đẩy nhanh các dự án sử dụng vốn đầu tư công để bù đắp vào những thiếu hụt từ khu vực kinh tế tư nhân là rất cần thiết. Do đó, huyện Di Linh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu đến 31/12/2022 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Huyện Di Linh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu đến 31/12/2022 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Năm 2022, huyện Di Linh được phân bổ tổng nguồn vốn đầu tư công là 456.470 triệu đồng để thực hiện thi công tổng cộng 106 công trình; trong đó, chủ yếu bao gồm các nguồn vốn xây dựng cơ bản giải ngân Kho bạc tỉnh là 289.424 triệu đồng; nguồn ngân sách tỉnh ủy quyền là 23.767 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện là 143.279 triệu đồng… Tính đến hết tháng 8/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng (ĐTXD &CTCC) huyện Di Linh đã thực hiện giải ngân các công trình với tổng số vốn đạt 56%. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, huyện Di Linh đang tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, tạo chuyển biến mới về cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Ghi nhận tại công trình trọng điểm nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân Lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, công trình có tổng nguồn vốn đầu tư 140 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, công trình đã đạt giải ngân vốn hơn 33,8 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch đề ra. Theo Ban Quản lý Dự án ĐTXD &CTCC huyện Di Linh, đây là dự án lớn phải triển khai nhiều bước đấu thầu nên tỷ lệ giải ngân thấp do có cả kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 được cấp vào tháng 10/2021. Hiện đơn vị nhà thầu vẫn đang tiếp tục triển khai thi công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý hiến đất để có mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Do đó, đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng của UBND thị trấn Di Linh và các xã, địa phương có liên quan để giải quyết khó khăn tại các vị trí trên.

Trong khi đó, tại công trình đường Hòa Ninh đi Thôn 6, xã Đinh Trang Hòa, công trình có tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc giải ngân vốn 18,2 tỷ đồng, đạt gần 83% kế hoạch thực hiện công trình. Nguyên nhân khiến cho dự án chậm tiến độ so với kế hoạch thực hiện đề ra là dự án vướng mặt bằng hai đoạn đầu tuyến Ko và Kc; đồng thời, đến tháng 6/2022 Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và cho xử lý kỹ thuật điều chỉnh một số hạng mục, phát sinh hạng mục mương thoát nước… và hiện hồ sơ xây lắp kỹ thuật vẫn đang do Sở Giao thông Vận tải thẩm định. Mặt khác, do thời tiết mưa liên tục kéo dài, nhà thầu không thể thi công đạt tiến độ như dự kiến.

Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện Di Linh cho biết: Nhìn chung, đa số các công trình đầu tư công khi triển khai trên địa bàn huyện Di Linh đều gặp vướng mắc ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công các công trình chậm tiến độ. Do đó, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân những tháng còn lại năm 2022 theo kế hoạch, UBND huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng gửi cơ quan kho bạc nhà nước.

Trong đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, tham mưu UBND huyện có chế tài cụ thể đối với các chủ đầu tư chậm tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành; rà soát tham mưu rút vốn các dự án chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án đã có khối lượng thực hiện. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán dự án và các công tác có liên quan.

Riêng đối với Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện Di Linh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, các giải pháp thực hiện đối với từng dự án; xác định khối lượng, giải ngân hàng tháng; lập cam kết giải ngân là cơ sở thực hiện và xác định trách nhiệm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tập trung xử lý dứt điểm theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Đối với các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn vị đã lập các thủ tục đầu tư gửi các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ gửi kho bạc tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định.

Đặc biệt, trong trường hợp đến hết ngày 30/9/2022, các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, các dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn bố trí năm 2022 thì đơn vị sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục rút, điều chuyển vốn cho những công trình khác có tỷ lệ giải ngân cao và có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lớn hơn kế hoạch vốn bố trí theo quy định. UBND huyện Di Linh cũng tổ chức các tổ công tác do lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra từng chủ đầu tư, kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án chậm giải ngân, đảm bảo đến hết năm 2022 phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

HOÀNG SA