Sở Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước vận tải

(LĐ online) - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định trên địa bàn phối hợp với bến xe căn cứ vào nhu cầu đi lại xây dựng phương án tăng cường phương tiện trên tuyến do doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác và thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá cước theo quy định; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường trong thời gian phục vụ hành khách dịp lễ 2/9.

Cao tốc Liên Khương - Prenn

Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các công ty phổ biến đến từng lái xe không được chở quá số lượng hành khách, nhân viên bán vé không lấy quá giá vé đã kê khai.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng phục vụ hành khách, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị vận tải phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thận trọng khi điều khiển phương tiện trên các cung đường đèo, dốc, cung đường thường hay xảy ra tại nạn giao thông. Có biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện và lái xe, nhân viên phục vụ; tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện kỹ càng đảm bảo an toàn trước khi điều động tham gia hoạt động vận tải.

Nhắc nhở lái xe đảm bảo xe hoạt động an toàn trên đường, không vận chuyển các loại hàng cấm, hàng dễ cháy nổ. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng chất ma túy, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định. Sở cũng yêu cầu các đơn vị cũng cần tổ chức thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc của lái xe; duy trì hoạt động của các thiết bị giám sát hành trình và camera…

NGUYỄN NGHĨA