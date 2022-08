Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và bền vững

(LĐ online) - Tham dự hội nghị cùng các bộ, ban, ngành và địa phương còn có 1.200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp… Điểm cầu tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì; cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, các hiệp hội và 20 đại diện doanh nghiệp.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhận định: 6 tháng đầu năm 2022, cả nước vẫn giữ được đà tăng trưởng. Các nhiệm vụ lớn trong 2 năm qua đã làm được là kiểm soát dịch bệnh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng, thu đủ chi, xuất đủ lực…; cơ bản phục hồi thị trường lao động; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát triển quan hệ đối ngoại với đường lối độc lập tự chủ, được bạn bè quốc tế ủng hộ… Đạt được những thành quả đó, có sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân và doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế…

Cuộc họp hôm nay, Chính phủ mời các doanh nghiệp tham dự tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương với mục tiêu chia sẻ khó khăn, vất vả, thậm chí là mất mát hy sinh của cộng đồng doanh nghiệp trong 2 năm qua khi vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong lúc khó khăn, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc…; đồng thời, chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp đã luôn luôn nắm bắt thời cơ, đoàn kết, thống nhất để tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để vươn lên và phát triển…

Tình hình trong những năm qua, ngoài những vấn đề còn tồn đọng nhiều năm thì còn có nhiều biến động do dịch bệnh, xung đột vũ trang khiến thị trường biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao, tác động tiêu cực đến doanh nghiệp… Do đó, chúng ta phải thích ứng trong những điều kiện khó khăn với mục tiêu lớn nhất và xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập hiệu quả… Muốn được như vậy, phải phát triển doanh nghiệp nhanh, bền vững, lành mạnh, đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Trên cơ sở nhận diện thời cơ, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các chia sẻ, đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội để cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách; đồng thời, hiến kế bổ sung các giải pháp trên tinh thần "lợi ích thì hài hoà, rủi ro thì chia sẻ"; góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai các chính sách, giải pháp điều hành ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư trình bày, cho thấy các kết quả đạt được: Kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra; hỗ trợ giảm chi phí đầu vào, nhiên, nguyên vật liệu; giữ ổn định thị trường ngoại tệ, duy trì một mặt bằng tỉ giá, lãi suất hợp lý; chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chủ động thích ứng và phục hồi…

Tuy nhiên, một số chính sách trong Chương trình phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp còn có tỷ lệ giải ngân thấp, tình hình xây dựng một số văn bản hướng dẫn còn chưa bảo đảm được tiến độ yêu cầu đề ra. Đồng thời, việc thực hiện một số chính sách đã được ban hành còn chậm, đạt kết quả thấp, chưa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vào thời điểm cần thiết, làm giảm hiệu quả của Chương trình. Mức độ tiếp cận của doanh nghiệp với một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ còn hạn chế…

Trong 7 tháng qua, nhờ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và việc triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển doanh nghiệp kịp thời của Chính phủ cũng như nỗ lực vượt qua khó khăn, tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp có nhiều tín hiệu phục hồi khởi sắc. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp có mức tăng trưởng tích cực ngay trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, đến hết năm 2021, trên cả nước có khoảng 854.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 12,6% so với năm 2019…

Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường và nguồn vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới là 89.407 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 7 tháng đầu năm từ trước đến nay. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường với trên 130 nghìn doanh nghiệp. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 44.301 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2022 là 3.335.810 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2021)…

Thị trường, đặc biệt là thị trường nội địa, của các doanh nghiệp trong một số ngành phục hồi trên 75% - 85% so với thời điểm trước dịch bệnh Covid-19; trong đó, thị trường nội địa phục hồi gần 100%, các hãng hàng không phục hồi gần 85% so với thời điểm 6 tháng đầu năm 2019. Doanh thu 2 quý đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, một số ngành còn cao hơn so với cùng kỳ trước dịch. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, là điểm sáng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế…

Lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp phát biểu về tình hình doanh nghiệp và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; đồng thời, góp ý dự thảo nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

LÊ HOA