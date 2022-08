Tổng kết 20 năm triển khai Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

(LĐ online) - Ngày 22/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết 20 năm triển khai Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách tại Lâm Đồng

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Dương Quyết Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH); ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung, của ngành ngân hàng nói riêng. Chủ trương này cũng được Quốc hội khóa X quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng: “Phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước”.

Ông Đặng Trí Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Trong những năm qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhiều chính sách về giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội đã được triển khai đồng bộ. Nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng về giảm nghèo, cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống cho người dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2001 - 2015, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (Nghị quyết 30a), chương trình xây dựng nông thôn mới… Những thành tựu đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Võ Văn Thanh đọc báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động tín dụng chính sách

Báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, do ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng trình bày, cho biết: Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động đạt 4.666.384 triệu đồng, tăng 4.563.866 triệu đồng so với năm 2002 (tăng 45,5 lần), tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm 22,4%; tổng dư nợ đạt 4.529.627 triệu đồng, với 94.983 khách hàng còn dư nợ của 16 chương trình tín dụng, tăng 4.432.030 triệu đồng (gấp 46,4 lần) so với khi thành lập, tăng trưởng bình quân hàng năm 22,7%.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 2.450 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) với dư nợ 4.506.034 triệu đồng, chiếm 99,5% trên tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 1.660.105 triệu đồng (chiếm 36,8%), Hội Nông dân quản lý 1.419.577 triệu đồng (chiếm 31,5%), Hội Cựu chiến binh quản lý 729.796 triệu đồng (chiếm 16,2%), Đoàn Thanh niên quản lý 696.556 triệu đồng (chiếm 15,5%). Tổ TK&VV có mặt tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong tỉnh, bình quân 1 Tổ có 39 hộ vay, với dư nợ 1.839 triệu đồng.

Qua 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 735.186 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng số tiền 13.221.098 triệu đồng (bình quân mỗi năm 661.055 triệu đồng); nguồn vốn đã góp phần giúp 84.927 hộ thoát nghèo; 48.790 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 115.514 lao động; 69.625 học sinh sinh viên trang trải chi phí học tập, trong đó có 44.606 sinh viên ra trường có việc làm ổn định, chiếm 64% số sinh viên vay vốn; xây dựng 220.696 công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 6.309 căn nhà ở cho hộ nghèo, 218 căn nhà ở xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi trong 20 năm qua.

Chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2010 từ 22,72% xuống còn 6,31% vào cuối năm 2010, giai đoạn 2011 - 2015 từ 12,6% năm 2010 xuống còn 1,75% cuối năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 từ 6,67% xuống còn 0,9% cuối năm 2021.

Ông Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo của NHCSXH

Phát biểu chỉ đạo, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, ôn lại kỷ niệm trước đây 20 năm, có các hội nghị lấy ý kiến, dự thảo thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cũng như ý tưởng tách Ngân hàng phục vụ người nghèo ra khỏi hệ thống Ngân hàng thương mại để thành lập NHCSXH hoạt động không lợi nhuận...

Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH là mô hình riêng chỉ có ở Việt Nam, huy động sức mạnh của toàn xã hội, từ Đảng, Chính phủ, chính quyền đến các tầng lớp Nhân dân, để chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sắp tới, tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách xã hội; trong đó, cần ưu tiên nguồn vốn cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, phải gắn các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với xoá đói giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người có công… Chúng ta cùng chúc cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng thành công trong thời gian tới và đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách theo nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong 20 năm qua…

Kết quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp đầy nhân văn và sáng tạo riêng có của Đảng và Chính phủ Việt Nam… Tuy nhiên, trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tốt hơn nữa trong thời gian tới; trong đó, cần nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tổ chức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các nội dung hoạt động NHCSXH cần tập trung trong thời gian tới là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội; Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; đề nghị các tổ chức, các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chung tay đóng góp, tạo lập nguồn vốn để NHCSXH cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhà; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao hơn nữa kết quả, hiệu quả của giám sát, phản biện xã hội đối với công tác này; NHCSXH chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất NHCSXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và bổ sung thêm nguồn lực góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đối số để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Kết luận hội nghị, ông Đặng Trí Dũng, khẳng định: Để đạt được các kết quả trên, ngoài ý thức vươn lên của hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn là sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Hiệu quả đạt được 20 năm qua đã khẳng định NHCSXH là công cụ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, của chi nhánh NHCSXH tỉnh đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia và việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong 20 năm qua.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động tín dụng chính sách 20 năm qua còn có những tồn tại, vướng mắc. Trong thời gian tới, tín dụng chính sách xã hội vẫn là một trong những giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, NHCSXH vẫn tiếp tục triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này; trong đó, cần thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài; đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần…

Trao Bằng khen của các bộ, ngành cho tổ chức và cá nhân

Kết quả giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong 20 năm qua có đóng góp rất lớn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh; sự phối hợp có trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội; sự hợp tác của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2021; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2007, năm 2009, năm 2011, năm 2012; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, năm 2010, năm 2018, năm 2020; Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH công nhận là đơn vị xuất sắc toàn hệ thống năm 2010, đơn vị xuất sắc nhất khu vực Tây Nguyên trong 7 năm và nhiều hình thức khen thưởng khác của UBND tỉnh và các cấp, các ngành.

Trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các cá nhân

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các tổ chức và cá nhân về những kinh nghiệm hoạt động tín dụng chính sách và mô hình sử dụng tín dụng chính sách hiệu quả. Hội nghị cũng tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 16 tập thể và 31 cá nhân; trao Bằng khen của Ban Dân tộc cho 1 tập thể và Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 1 cá nhân; đồng thời, Tổng Giám đốc NHCSXH cũng trao Giấy khen cho 12 cá nhân thuộc các Hội nhận uỷ thác, 29 cá nhân của NHCSXH và 6 tập thể NHCSXH đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách.

LÊ HOA