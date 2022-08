Xuất khẩu của Lâm Đồng đang dần phục hồi

Theo thống kê, nếu ở thời điểm năm 2002, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt 41.071 triệu USD, thì đến năm 2005 đạt 133,36 triệu USD, tăng 3,25 lần, năm 2010 đạt 228,13 triệu USD, tăng 5,5 lần, năm 2015 đạt 480 triệu USD, tăng 11,7 lần và đến năm 2020 đạt 708,5 triệu USD, tăng 17,3 lần so với năm 2002. Tuy nhiên, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 696,31 triệu USD, giảm 1,72% so với năm 2020 do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Lâm Đồng thời gian qua gồm: alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, tơ xe, lụa tơ tằm, sản phẩm dệt may, chè, rau, hoa, hạt điều... đến khoảng 40 nước; trong đó thị trường xuất khẩu chính là khu vực Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Năm 2022 này, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đang có dấu hiệu tăng trở lại với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là mặt hàng alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều, hoa các loại, dệt may và nguyên liệu dệt may...

NGUYỄN NGHĨA