Xuất khẩu nông sản gặp khó

Chi phí sản xuất và logistics tăng cao do ảnh hưởng của giá xăng, dầu đang là trở ngại lớn cho hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh. Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản đã quay trở lại tập trung hơn cho thị trường nội địa.

Sơ chế, đóng gói rau cung cấp cho các hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ tại cơ sở Kiêm Hùng huyện Đơn Dương

Theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7/2022, ngoại trừ mặt hàng hoa các loại xuất khẩu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với kim ngạch ước đạt 5,89 triệu USD, tăng 43,24% về giá trị so với cùng kỳ năm trước thì hầu hết tất cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như cà phê nhân, chè, hạt điều, rau, củ, quả các loại đều ghi nhận kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh về lượng lẫn giá trị.

Tính lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2022 thì mặt hàng chè chế biến có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh với sản lượng xuất khẩu ước đạt 2,75 ngàn tấn, đạt giá trị 6,5 triệu USD, giảm 16,72% về lượng và 14,08% về giá trị so với cùng kỳ. Tiếp đến là mặt hàng hạt điều nhân với sản lượng xuất khẩu ước đạt 335,84 tấn, đạt 2,38 triệu USD, tăng 32,22% về lượng nhưng giảm 23,25% về giá trị so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng rau, củ, quả xuất khẩu ước đạt 15,98 ngàn tấn và 33,78 triệu USD giảm 1,03% về lượng nhưng tăng 31,27% về giá trị so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Sở Công thương, nhìn chung, hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng đều gặp nhiều khó khăn và giảm cả về lượng lẫn giá trị. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và đứt gãy. Thêm vào đó, giá nguyên liệu, cước phí vận chuyển tăng cao, một số doanh nghiệp gặp khó trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Ghi nhận tại Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc, đóng chân trên địa bàn huyện Lạc Dương, kể từ năm 2018, Công ty đã kết nối được với các đối tác để tiến hành xuất khẩu rau xà lách thủy canh sang thị trường Hàn Quốc. Cũng trong giai đoạn này, mỗi năm công ty xuất khẩu với sản lượng và đạt giá trị ngày càng tăng. Tuy nhiên, riêng trong năm 2022, công ty chưa thể ký được hợp đồng xuất khẩu rau. Ông Tô Quang Dũng - Giám đốc Công ty cho biết: “Tại thời điểm cách đây 2 tháng, các đối tác từ Hàn Quốc đã làm việc với công ty để đặt hàng 33 container, tương đương với khoảng 150 tấn rau xà lách các loại xuất khẩu. Thế nhưng, với giá thành cho mỗi kg rau từ phía đối tác đưa ra, công ty không thể tiến hành sản xuất vì không có lãi. Cụ thể, năm 2020, các đối tác ký hợp đồng với công ty cho mỗi kg rau là 2,3 USD; năm 2021 là 2,45 USD/kg rau; còn đơn giá năm 2022 là 2,6 USD/kg rau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do giá đầu vào của các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng mạnh, nhất là các loại phân bón nên để có lãi, công ty hạch toán mỗi kg rau phải có giá tới 3,2 USD”.

Theo ông Tô Quang Dũng, chưa bao giờ hoạt động xuất khẩu rau, quả đông lạnh, sản phẩm rau, trái cây sấy lại gặp khó như hiện nay mà nguyên nhân do chi phí đầu vào sản xuất tăng quá mạnh. Riêng đối với công ty, việc sản xuất theo phương thức thủy canh của doanh nghiệp đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn các loại phân bón cao cấp với chi phí khá đắt đỏ. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu năm 2022 hiện đang tiếp tục gặp khó khăn do giá cước tàu biển vẫn neo ở mức cao so với trước dịch COVID-19. Trước đây, để chi phí cho một container từ Lâm Đồng đi đến Cảng Incheon (Hàn Quốc), doanh nghiệp chỉ mất khoảng 48 triệu thì nay chi phí logistics này đã tăng lên hơn 120 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đặt và tìm được các container rỗng để vận chuyển hàng hóa cũng là điều không phải dễ dàng. Ngoài ra, hàng loạt các yếu tố như dịch bệnh, xung đột giữa Nga và Ukraine cùng tình hình lạm phát trên thế giới đã khiến cho xu hướng tiêu dùng của thị trường toàn cầu có sự thay đổi lớn. Người tiêu dùng tại nhiều nước ngày càng thắt chặt hơn trong việc chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm. Một số dòng sản phẩm bổ sung, ăn vặt, đặc sản địa phương… không còn hút hàng như trước.

Để thích nghi, Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc đã chủ động mở rộng thị trường cũng như tìm kiếm các khách hàng trong nước. Hiện, công ty đang tập trung đầu tư sản xuất các loại xà lách thủy canh trên diện tích rộng 2 ha theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi ngày cung ứng cho các hệ thống siêu thị Big C, Bách Hóa Xanh với sản lượng 1,2 tấn rau/ngày. “Điều đáng mừng là xu hướng tiêu dùng của người dân trong nước ngày càng được nâng lên. Do đó, các sản phẩm rau, củ, quả chất lượng cao của công ty được khách hàng trong nước ngày càng tin tưởng lựa chọn. Trong thời gian tới, bên cạnh việc sớm kết nối lại hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp sẽ chú trọng hơn đến việc phát triển, mở rộng thị trường trong nước” ông Dũng cho hay.

HOÀNG SA