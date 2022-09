8 tháng, thu ngân sách nhà nước gần 10 ngàn tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 8 là 1.018,1 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng thu 9.950,3 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Trung ương, đạt 90% dự toán địa phương, bằng 128% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu từ thuế phí, tháng 8 là 597,8 tỷ đồng; lũy kế thu 6.411 tỷ đồng, đạt 116% dự toán Trung ương, đạt 102% dự toán địa phương, bằng 142% so cùng kỳ; thu từ đất nhà, tháng 8 là 203,1 tỷ đồng; lũy kế thu 2.022,6 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Trung ương, đạt 75% dự toán địa phương, bằng 133% so cùng kỳ.

Riêng Cục Thuế, trong tháng 8 thu 489,1 tỷ đồng; lũy kế thu 4.652,3 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 114% so cùng kỳ. Trong đó, thuế phí tháng 8 thu 308,4 tỷ đồng, lũy kế thu 3.307,3 tỷ đồng, đạt 84% dự toán năm, bằng 121% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết trong tháng 8 là 164,7 tỷ đồng, lũy kế thu 1.042,4 tỷ đồng, đạt 80% dự toán năm, bằng 85% so cùng kỳ.

Tại các Chi cục Thuế, tháng 8 thu 493,7 tỷ đồng; lũy kế thu 5.003,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 149% so cùng kỳ. Trong đó, thuế phí tháng 8 thu 289,4 tỷ đồng; lũy kế thu 3.103,7 tỷ đồng, đạt 131% dự toán bằng 175% so cùng kỳ.

DIỄM THƯƠNG