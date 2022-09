Đạ Huoai: Chống thất thu thuế khai thác khoáng sản

Chi cục Thuế khu vực Đạ Tẻh - Đạ Huoai - Cát Tiên cho biết: Thực hiện Đề án Chống thất thu thuế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, tại huyện Đạ Huoai đã kiểm tra rà soát ấn định truy thu và xử phạt vi phạm về thuế đối với các đơn vị khai thác khai giá tính thuế thấp hơn bảng giá do UBND tỉnh quy định.

Theo đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đến thời điểm này đối với hoạt động khai thác tài nguyên và khoáng sản tại Đạ Huoai đã nộp 7,267 tỷ đồng, bằng 179% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế tài nguyên là 4,685 tỷ đồng, bằng 255% so với cùng kỳ; thuế GTGT đạt 28 triệu đồng, tăng 0,22% cùng kỳ; thuế thu nhập doanh nghiệp là 138 triệu, bằng 61% so với cùng kỳ; phí bảo vệ môi trường thu 2,284 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ...

Đồng thời, tình hình lắp đặt trạm cân, camera tại các doanh nghiệp cũng được triển khai nghiêm túc, các doanh nghiệp đều chấp hành lắp đặt tại vị trí khai thác và bãi chứa.

DIỄM THƯƠNG