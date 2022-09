Đạ Tẻh: Xây dựng phương án, lộ trình tự chủ ngân sách giai đoạn 2022 - 2026

Theo thông tin từ UBND huyện Đạ Tẻh, địa phương này đã xây dựng phương án, lộ trình tự chủ ngân sách giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, huyện Đạ Tẻh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 có tốc độ tăng bình quân 11,3%, trong đó thuế, phí có tốc độ tăng bình quân 13,5%; dự toán chi ngân sách giai đoạn 2022 - 2026 tăng 2,2% tương ứng với dự toán thu ngân sách địa phương; tỷ lệ nhận trợ cấp từ ngân sách cấp trên giảm 1,8%.

Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Đạ Tẻh tập trung phát triển kinh tế đồng bộ trên các lĩnh vực gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn ngay từ đầu năm, nắm chắc tình hình tăng trưởng kinh tế; xác định nguồn thu trọng tâm, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo công tác thu; rà soát, đánh giá kết quả thu, xác định những lĩnh vực còn thất thu, những tồn tại trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành quản lý thu; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, không để dồn vào các tháng cuối năm; tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu giai đoạn 2022-2026. Định kỳ hàng năm, thực hiện sơ kết, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức đã được phân bổ đầu năm, nâng cao trách nhiệm việc quản lý chi của chủ tài khoản, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được Nhà nước phân cấp quản lý chi ngân sách nhà nước.

Tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao kỷ luật, kỷ cương của công vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm.

NGỌC NGÀ