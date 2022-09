Đức Trọng: 13 đơn vị được cấp chứng nhận ''Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành''

Thông tin từ UBND huyện Đức Trọng cho biết, hiện nay, huyện có 13 đơn vị sản xuất được UBND thành phố Đà Lạt cấp chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các sản phẩm rau, cà phê..., số lượng sản phẩm có sử dụng nhãn hiệu này ra thị trường khoảng 35.000 tấn/năm.

Cụ thể, 10 đơn vị được cấp chứng nhận rau gồm: Cơ sở Phạm Ngọc Bảo Trâm (Hiệp An), Cơ sở Bùi Đình Tuấn (Liên Nghĩa), Công ty TNHH Phong Thúy (Liên Nghĩa), hộ Nguyễn Như Thủy (Bình Thạnh), hộ Hoàng Thanh Sơn (Liên Hiệp), HTX Nam Sơn (Liên Nghĩa), Công ty Cổ phần Viên Sơn (Liên Hiệp), hộ Nguyễn Ngọc Tải (Hiệp An), Công ty Cổ phần nông sản Lâm Đồng (Hiệp An), HTX Anfarm Đà Lạt (Phú Hội); 2 đơn vị cà phê gồm: Công ty Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên (Liên Nghĩa), Công ty cà phê Đất Đỏ (Hiệp Thanh); 1 đơn vị mật ong là Công ty Mật ong Thái Dương.

Sản phẩm của các đơn vị đều được sản xuất công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn nông sản sạch. Từ đây, làm gia tăng giá trị thương mại cho các sản phẩm của địa phương.

HOÀNG YÊN