Khảo sát thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 721

(LĐ online) - Ngày 8/9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về việc kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT 721 qua địa bàn các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các địa phương đi khảo sát hiện trạng thực tế

Đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng thực tế tại một số khu vực như ranh giới hành chính của các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên trên đường ĐT 721; khu vực Dốc Khỉ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ Phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 đã trình bày phương án hướng tuyến.

Tại buổi làm việc, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết: Theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đường tỉnh ĐT 721 được quy hoạch nâng cấp thành đường cấp III. Tuy nhiên, qua thực tế khai thác, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 20 đến hết trung tâm thị trấn Đạ Tẻh (Km 0+00 – Km 23+100) có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, lý do đoạn tuyến này là trục ngang kết nối các trục dọc như Quốc lộ 20, ĐT 726, ĐT 725. Trong tương lai, khi tuyến tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đưa vào khai thác, tại vị trí nút giao với ĐT 721 được quy hoạch liên thông nên dự báo lưu lượng đoạn tuyến này sẽ tăng nhanh. Vì vậy, nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, đề xuất lựa chọn nâng cấp tuyến đường ĐT 721 theo từng cấp độ khác nhau cho phù hợp với từng đoạn để đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương Đạ Huoai, Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên đã đóng góp ý kiến, cũng như đề xuất các phương án hướng tuyến cho phù hợp thêm với điều kiện tự nhiên cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn dự án được sớm nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Ông Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Giao thông Vận Tải Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các địa phương để đi sớm đi đến các thống nhất, triển khai bước tiếp theo của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 721 khi được triển khai xây dựng sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành tuyến đường này, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; tạo không gian phát triển các đô thị trung tâm huyện thị; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung. Ngoài ra, phát huy hiệu quả đồng bộ trong quá trình khai thác cùng với các đoạn tuyến đã được đầu tư trên đường tỉnh ĐT 721 và góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến dọc như Quốc lộ 20, Quốc lộ 14, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

T.T.HIỀN – H.SA