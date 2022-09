Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại Đạ Tẻh

(LĐ online) - Ngày 9/7, tại Đạ Tẻh, bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh làm trưởng đoàn và ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh đã kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện về tình hình triển khai công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp 2 Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, 2 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) và 10 hộ vay tại xã Mỹ Đức để nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH trên địa bàn.

Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đạ Tẻh cho biết: Trong 8 tháng đầu năm, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai, thực hiện các hoạt động công tác tín dụng chính sách theo đúng chủ trương, chính sách. Theo đó, đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn là 323.732 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn huyện là 7.631 triệu đồng, tăng 37.103 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ là 324.006 triệu đồng, trên 14 chương trình cho vay, với 5.798 hộ vay vốn, tăng 38.623 triệu đồng so với đầu năm.

Tỷ lệ tăng trưởng đạt 13353%, nợ quá hạn 221 triệu đồng, chiếm 0,07% trên tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 278 triệu. Công tác thu lãi đạt 17.141 triệu đồng; công tác huy động tiền gửi là 51.433 triệu đồng, tăng 11.222 triệu đồng so với đầu năm, đạt 110% kế hoạch được giao; trong đó, huy động qua tổ chức, cá nhân là 29.226 triệu đồng, tăng 8.233 triệu đồng so với đầu năm, đạt 114% kế hoạch giao. Huy động thông qua tổ TK-VV là 22.207 triệu đồng, tăng 2.989 triệu đồng so với đầu năm, đạt 105% kế hoạch giao. Hiện, thành viên Ban Đại diện cấp huyện đã kiểm tra giám sát được 5/9 xã, 18 hội cấp xã, 35 Tổ TK-VV và 86 hộ vay.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Chúc Quỳnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đạ Tẻh, UBND xã Mỹ Đức trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Mặc dù với điều kiện rất khó khăn, nguồn thu của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh, một số nơi vụ mùa thất thu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp… đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện đoàn kết, phấn đấu để có được kết quả rất đáng ghi nhận.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại đã nêu trên, bà Trần Thị Chúc Quỳnh đề nghị Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát các chỉ tiêu cấp trên giao, Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Triển khai tốt tín dụng ưu đãi và cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể cho những tháng cuối năm nhằm xử lý tốt nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ khoanh; huy động tiền gửi tiết kiệm, kiểm soát, hạn chế tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương khi chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về tín dụng chính sách xã hội, làm tốt từ khâu tổ chức bình xét vay vốn, kiểm tra trước, trong và đặc biệt là kiểm tra sau khi vay vốn trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngân hàng giải ngân cho hộ vay, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

