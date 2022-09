Mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Trong những năm qua, tại huyện Đức Trọng, nhờ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nên đã khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú (Đức Trọng). Ảnh: Nhật Minh

Theo ông Nguyễn Công Hinh - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng, trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành Nông nghiệp chiếm vị trí và vai trò quan trọng, tỷ trọng hằng năm khoảng từ 31 - 32%; số hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) chiếm khoảng 60% tổng số hộ dân trên địa bàn toàn huyện. Nông nghiệp của huyện ngày càng phát triển mạnh theo hướng hàng hóa với quy mô tương đối lớn, đặc biệt là sản xuất rau, hoa, dâu tằm. Trong đó, diện tích đất được bố trí sản xuất nông nghiệp trong năm 2022 là 35.434 ha, cao hơn 40 ha so với năm 2021. Cụ thể, trồng các loại cây hàng năm là 15.243 ha, cây lâu năm là 19.633 ha. Tổng diện tích đất SXNN ứng dụng công nghệ cao đạt trên 11.000 ha. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt hơn 250 triệu đồng/ha/năm.

Do vậy, liên kết trong sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp nông dân có đầu ra ổn định cho sản phẩm, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng nông sản thuận lợi. Ông Lê Văn Ba - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phú cho biết, đơn vị liên kết cùng 60 nông dân với diện tích 60 ha trồng rau, củ, quả, sản xuất theo hướng công nghệ cao và tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ khi liên kết, năng suất và chất lượng các mặt hàng nông sản sản xuất ra ngày càng được cải thiện, đa dạng các chủng loại, hình thành liên kết với các công ty, siêu thị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, đơn vị đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp cuộc sống xanh T&T và trở thành nhà cung cấp chiến lược của công ty. Việc liên kết góp phần tăng số lượng thành viên, nâng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản lượng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ra thị trường mà cụ thể là mặt hàng rau, củ, quả từ 1.000 tấn/năm tăng lên đến 5.000 tấn/năm. Khi nông dân liên kết với HTX sẽ được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật chăm sóc, cũng như bao tiêu sản phẩm. Thị trường của HTX chủ yếu là thị trường trong nước 95%, còn lại là xuất khẩu thông qua một đơn vị ủy thác. Từ năm 2021 đến nay, thị trường trong nước bấp bênh bởi đại dịch COVID-19, HTX đã chuyển hướng sang xuất khẩu. Hiện tại HTX đã đàm phán xong hợp đồng 12.000 tấn/năm xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Thời gian tới, sẽ mở rộng mối liên kết với nông dân để đáp ứng đơn hàng của khách hàng.

Nhờ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra của các mặt hàng nông sản khá ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân; làm ăn có lãi, bà con có điều kiện để đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua rà soát, thống kê, đến thời điểm tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Đức Trọng có 6.740 hộ sản xuất nông nghiệp kể cả trồng trọt và chăn nuôi tham gia các hình thức liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 22,45% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp, tăng 880 hộ so với cùng kỳ năm 2021. Trong tổng số hộ tham gia liên kết thì có 2.514 hộ được ký kết rõ ràng thông qua hợp đồng, chiếm tỷ lệ 37,2%. Cụ thể, liên kết với tổ hợp tác có 114 hộ, liên kết với hợp tác xã có 855 hộ, liên kết với doanh nghiệp có 1.880 hộ, liên kết với các đơn vị khác như cơ sở, thương lái... là 3.894 hộ.

Nhờ liên kết sản xuất nên đầu ra của các mặt hàng nông sản khá ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân

Toàn huyện có 37 hợp tác xã (HTX), 25 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong liên doanh, liên kết với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài huyện nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập của các thành viên; giải quyết tốt mối quan hệ giữa HTX với hộ gia đình, là chỗ dựa cho các thành viên tham gia HTX. Một số tổ hợp tác hoạt động có sự liên kết hỗ trợ, tạo được sự liên kết chặt chẽ cùng phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Công Hinh cho biết, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là một mục tiêu quan trọng đang được huyện Đức Trọng đẩy mạnh. Qua đó, huyện đã phê duyệt “Đề án nâng cao tỷ lệ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phát triển thêm 23 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (trồng trọt), nâng tổng số chuỗi vào năm 2025 là 54 chuỗi. Tăng tổng diện tích tham gia chuỗi liên kết lên trên 8.500 ha (chiếm 24% tổng diện tích canh tác) với sự tham gia của hơn 7.500 hộ. Trong đó, tăng tỷ lệ hộ được ký hợp đồng qua liên kết lên 55% tổng số các hộ tham gia liên kết, giảm tối đa và tiến tới không có trường hợp liên kết mới không có hợp đồng. Tổng sản lượng nông sản của các hộ tham gia liên kết khoảng gần 256.000 tấn và 10,5 triệu cành.

Bên cạnh đó, mỗi xã, thị trấn lựa chọn các mặt hàng chủ lực của địa phương để hỗ trợ xây dựng phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản như rau, hoa, cà phê, dầu tằm, cây ăn quả…; củng cố và thành lập mới từ 10 HTX nông nghiệp trở lên là đại diện sở hữu sản phẩm OCOP của địa phương; huy động trên 60% các hợp tác xã nông nghiệp tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản…

HOÀNG YÊN