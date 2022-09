Triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐƠN MAY MẮN 1. Phạm vi thực hiện: Áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử đáp ứng các điều kiện sau: - Có mã của cơ quan thuế; - Của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý tại Nghệ An; - Có đầy đủ thông tin định danh người mua là cá nhân, hộ kinh doanh (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu); - Không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. 2. Thời gian tổ chức: Tổ chức bấm số lựa chọn “hóa đơn may mắn” theo quý, bắt đầu từ quý II/2022 cho đến khi có thông báo của Tổng cục Thuế. 3. Cơ cấu giải thưởng Mỗi quý sẽ lựa chọn 01 giải nhất; 03 giải nhì; 05 giải ba và 12 giải khuyến khích, cụ thể: - 01 giải nhất: Trị giá 5.000.000 đồng - 03 giải nhì: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng - 05 giải ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng - 12 giải khuyến khích: Mỗi giả trị giá 500.000 đồng 4. Về việc công bố kết quả và trao thưởng - Kết quả Chương trình Hóa đơn may mắn của từng quý sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình Hóa đơn may mắn của từng đợt. - Thời hạn nhận thưởng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình Hóa đơn may mắn của từng quý. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.