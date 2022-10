Cát Tiên: 16 sản phẩm OCOP tham gia hưởng ứng Festival Hoa

(LĐ online) - UBND huyện Cát Tiên cho biết: Hưởng ứng chương trình Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, huyện Cát Tiên đã có 8 đơn vị đăng ký tham gia giới thiệu và quảng bá 16 sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương với 1 công ty, 5 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác.

Trong đó: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Tư Nghĩa với 3 sản phẩm là: Bột gạo nứt chùm ngây, Bột cám gạo chè xanh và Gạo vua ban; Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Hưng Phát với sản phẩm Gạo tám thơm Tân Hưng Phát; Công ty Quốc tế Song Nga với 4 sản phẩm là: Tầm bóp, Mứt tầm bóp, Nước cốt tầm bóp và Tầm bóp sấy khô; Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và chế biến hàng nông sản xuất khẩu Lê Gia với 2 sản phẩm là: Hạt điều rang muối Lê Gia và Hạt điều sữa Lê Gia; Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm với sản phẩm là Hạt tiêu sọ Đồng Nai Thượng; Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Cát Tiên với sản phẩm Gạo Hạt ngọc Cát Tiên; Tổ hợp tác sản xuất và chế biến ca cao với 3 sản phẩm là: Hũ bột sữa ca cao, Bơ đậu phộng ca cao và Bột ca cao nguyên chất; Tổ hợp tác sản xuất rượu cần - Dệt may thổ cẩm Buôn Go với sản phẩm Rượu cần Châu Mạ Buôn Go.

UBND huyện Cát Tiên đề xuất địa điểm trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP và các loại nông sản đặc sản tại Khu di tích đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên.

DIỄM THƯƠNG