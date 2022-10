Đà Lạt: Làm tốt công tác chống thất thu thuế trên các lĩnh vực trọng điểm

Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương cho biết, thực hiện các Đề án thu Thuế và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã thu được kết quả khả quan trên mọi lĩnh vực.

Theo đó, kết quả xử lý thu hồi nợ đọng của Tổ chống thất thu xử lý nợ đọng theo quyết định của UBND TP là 29 trường hợp và thu nộp ngân sách là 3,150 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh vận tải, Chi cục quản lý 1.648 phương tiện, bằng 96% cùng kỳ, lũy kế số thuế phải nộp tháng 9/2022 là 900 triệu, bằng 122% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thực hiện quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản 7 tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản, số tiền thuế đã nộp ngân sách 9 tháng là 831,4 triệu đồng, bằng 82% so cùng kỳ; thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu 18 doanh nghiệp, số tiền thuế đã nộp là 179 triệu đồng, bằng 96% so cùng kỳ; quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh chuyển nhượng bất động sản 5.460 hồ sơ, bằng 100% so cùng kỳ, số thuế trước bạ đã thu là 103,327 tỷ đồng, bằng 224% cùng kỳ; số thuế thu nhập cá nhân đã thu là 337,979 tỷ đồng, bằng 228% cùng kỳ; thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản dân cư đạt 30,616 tỷ đồng, bằng 118% so cùng kỳ.

DIỄM THƯƠNG