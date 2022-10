Đà Lạt: Sản xuất công nghiệp cá thể tăng trưởng khá

UBND TP Đà Lạt cho biết, tình hình sản xuất công nghiệp cá thể trên địa bàn trong 9 tháng năm 2022 tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, sản xuất, kinh doanh dần ổn định. Tuy nhiên, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến tại địa phương.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 385,4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; còn theo giá so sánh 2010 ước đạt 223,9 tỷ đồng tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành Công nghiệp của thành phố, chiếm 99,17% trong tổng cơ cấu các ngành sản xuất công nghiệp cá thể. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 382,2 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ước đạt 222,2 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

SONG AN