Di Linh: Hoàn thành kế hoạch sản xuất, tái canh cà phê năm 2022

UBND huyện Di Linh cho biết, huyện đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, tái canh cà phê năm 2022 với 1.816 ha (đạt 100,9% kế hoạch), trong đó tái canh được 1.126 ha, ghép cải tạo được 689 ha.

Bên cạnh đó các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác cũng diễn ra ổn định, hiệu quả. Cụ thể, vụ Đông Xuân gieo trồng được 1.810 ha, tăng 4% so cùng kỳ; vụ Hè Thu gieo trồng được 1.437 ha, tăng 1,1% so cùng kỳ; vụ mùa gieo trồng được 2.773 ha, bằng 100,2% so cùng kỳ. Diện tích cây lâu năm đạt 54.595 ha, tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước... Công tác quản lý giống cây trồng và vật tư nông nghiệp được quan tâm thường xuyên.

Hoạt động chăn nuôi diễn ra tương đối ổn định với đàn trâu tăng 19%; đàn lợn tăng 12,3%; đàn gia cầm bằng 87,5%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ổn định, sản lượng thu được 970 tấn, tăng 1,6% so cùng kỳ.

Huyện Di Linh cũng đã đôn đốc hướng dẫn các địa phương rà soát, lập hồ sơ, thủ tục chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022, phấn đấu mỗi xã phát triển 1 sản phẩm OCOP; đến nay, trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm OCOP được công nhận tại 6 xã.

NGỌC NGÀ