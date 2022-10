Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 16,51%

Sản phẩm sợi len lông cừu Công ty TNHH Sợi Đà Lạt tăng mạnh, đạt 1.563,61 tấn, tăng 60,04%

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 16.791,1 tỷ đồng, tăng 16,51% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,55% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, ngành khai khoáng ước đạt 581,2 tỷ đồng, tăng 52,42%; công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 10.540,2 tỷ đồng, tăng 11,17%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 5.437,1 tỷ đồng, tăng 25,48%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 232,6 tỷ đồng, tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như bia đóng lon đạt 80,47 triệu lít, tăng 21,47%; sợi len lông cừu đạt 1.563,61 tấn, tăng 60,04%; bê tông trộn sẵn đạt 495,02 ngàn m3, tăng 28,51%; rau cấp đông đạt 19.768 tấn, tăng 46,16%; bôxit nhôm (alumin) đạt 543,3 ngàn tấn, tăng 4,21%; chè chế biến đạt 8.479 tấn, giảm 35,35%; rượu vang đạt 1.287,41 ngàn lít, tăng 45,14%; phân bón NPK đạt 95,49 ngàn tấn, tăng 0,27% so với cùng kỳ năm trước.

