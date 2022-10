Hóa đơn điện tử - bước tiến lớn trong chuyển đổi số ngành Thuế

Ngành Thuế đã và đang đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử nhằm mục tiêu hướng đến toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh sẽ áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Đây được coi là bước quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số của ngành. Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế hóa đơn giấy là bước “đột phá” lớn của ngành Thuế, bởi HĐĐT không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế mà còn phục vụ cho công tác quản lý thuế một cách chặt chẽ nhất.

Hóa đơn điện tử là một bước tiến lớn của ngành Thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Để triển khai luật này, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, quy định từ 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai có sử dụng hóa đơn bắt buộc phải chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá rằng, Nghị định số 123 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Theo ông Phạm Nguyễn Ngọc Duy, Giám đốc Công ty TNHH Trà Ngọc Duy, việc sử dụng hóa đơn điện tử rất thuận tiện, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể theo dõi được hóa đơn sử dụng trong kỳ một cách dễ dàng, đây cũng là một bước tiếp cận chuyển đổi số ngay từ các doanh nghiệp.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng phân tích: Việc thực hiện HĐĐT góp phần xây dựng dữ liệu hóa đơn, dữ liệu người nộp thuế để áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu lớn, phục vụ cho công tác quản lý thuế một cách chặt chẽ nhất. Bên cạnh đó, triển khai áp dụng HĐĐT còn giúp cải tiến quy trình nghiệp vụ hiện đại, quản lý tốt đối với nguồn lực, ngăn chặn tình trạng trốn lậu thuế, xác minh nhanh người nộp thuế, bỏ trốn, mất tích, ngăn chặn hóa đơn giả. Đẩy mạnh thương mại điện tử, bảo vệ môi trường phù hợp xu thế hiện đại của thế giới.

Chương trình Hóa đơn may mắn sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất, qua đó đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát.

Cục Thuế xác định, triển khai HĐĐT là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm thúc đẩy trong chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác. Đồng thời, ngành Thuế cũng đã kết nối với 25 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT, đăng tải công khai thông tin của 25 tổ chức truyền nhận và 83 tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thành lập Trung tâm Điều hành và Hỗ trợ triển khai HĐĐT để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai.

Nhằm hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi sử dụng HĐĐT, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đã thành lập đường dây nóng Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Ngoài việc dồn lực phủ sóng HĐĐT, để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng đang triển khai tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên cơ sở dữ liệu HĐĐT để khuyến khích người nộp thuế tham gia.

Theo đó, thời gian triển khai chậm nhất ngày 15/10/2022 Cục Thuế tổ chức lựa chọn Hóa đơn may mắn của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15/11/2022 tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng của quý này. Đối với các kỳ lựa chọn Hóa đơn may mắn tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau cục thuế tổ chức lựa chọn Hoá đơn may mắn của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Mỗi quý sẽ lựa chọn 1 giải Nhất, trị giá 5 triệu; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải Ba, trị giá mỗi giải 2 triệu đồng và 12 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải 500 ngàn đồng.

Trên tinh thần quyết tâm cao và bằng nhiều biện pháp đồng bộ, thống nhất, đến nay cơ bản HĐĐT đã chính thức được phủ sóng và đi vào cuộc sống. Đảm bảo 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng HĐĐT, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Việc triển khai hóa đơn điện tử là một bước tiến lớn của ngành Thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, vừa thúc đẩy nhanh Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

DIỄM THƯƠNG