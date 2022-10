Kiểm tra nhanh, ghi nhận 15 cửa hàng hết xăng, dầu

(LĐ online) - Trong số 332 cửa hàng xăng dầu tại Lâm Đồng thì hiện có 15 cửa hàng hết xăng, dầu; trong đó, chủ yếu là "hết xăng, còn dầu”.

Một số cây xăng thông báo hết xăng, còn dầu trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/10

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo nhanh tình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tới Bộ Công thương và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thống kê tới nay có 13 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh không hoạt động do các nguyên nhân, như: Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu do ngưng hoạt động trên 1 tháng; cửa hàng phá dỡ do hết hợp đồng thuê đất; đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả...

Riêng ngày 24/10, theo báo cáo có 12/332 cửa hàng hết xăng còn dầu; 1 cửa hàng hết dầu còn xăng và 2 cửa hàng hết cả dầu và xăng.

Nguyên nhân theo Sở Công thương tỉnh là do tình trạng thiếu xăng cục bộ là do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cung cấp hàng nhỏ giọt.

Mặt khác, thương nhân cung cấp xăng dầu đưa ra mức chiết khấu quá thấp, nhiều thời điểm bằng 0 đồng nên các đại lý kinh doanh thua lỗ, chưa chủ động nhập hàng.

Trước tình trạng nêu trên, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối đảm bảo nguồn cung bình quân hàng tháng cho các đại lý bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trước đó, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cũng giao Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn phối hợp lực lượng quản lý thị trường thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm hành vi găm hàng trục lợi.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 332 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, thuộc sở hữu của 220 doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) là đơn vị có số lượng cửa hàng lớn nhất trải rộng đến các xã vùng sâu, vùng xa với 53 cửa hàng bán lẻ và 30 cửa hàng nhượng quyền bán lẻ.

Từ đầu năm tới ngày 15/10, Sở Công thương đã kiểm tra 143 vụ và phát hiện 32 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 600 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp trên 60 triệu đồng.

