Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng 13,1% so với cùng kỳ 2021

Ngày 25/10, Sở Công thương cho biết, ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 10/2022 đạt 77,52 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 48,06 triệu USD, tăng 47,89% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 29,46 triệu USD, giảm 18,26% so cùng kỳ năm trước, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau, quả, hạt điều, hoa các loại, dệt may và nguyên liệu dệt may...

Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 731,2 triệu USD, tăng 39,13% so với cùng kỳ năm trước và đạt 89,72% kế hoạch năm 2022.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước trong tháng 10 đạt 14,84 triệu USD, tăng 34,07% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt may, hạt giống, củ giống, hoa giống, kim loại, hóa chất, bao bì, máy móc...

C.THÀNH