(LĐ online) - Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức sơ kết công tác cho vay uỷ thác 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022.

Trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng và ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách

Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng uỷ thác cho vay 9 tháng của năm 2022, cho biết: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã cùng các tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức tổng kết hoạt động ủy thác năm 2021 và ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua với Hội đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp tham mưu UBND tỉnh tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác tỉnh tổ chức thành công “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” từ ngày 09/02 đến ngày 15/02, qua 1 tuần phát động có 2.219 lượt khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm với số tiền 135.331 triệu đồng; tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi - Tài năng văn nghệ NHCSXH năm 2022 do Trung ương Hội đoàn thể và NHCSXH tổ chức…; triển khai cho vay các chương trình tín dụng, giải ngân nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, với doanh số cho vay, thu nợ, tăng trưởng dư nợ tăng so với cùng kỳ, triển khai thực hiện tốt các chương trình theo Nghị quyết 11/NQCP của Chính phủ…

Tổng nguồn vốn đến 30/9/2022 là 4.714.252 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 12,49% so với đầu năm. Doanh số cho vay 9 tháng 1.349.539 triệu đồng, với 29.627 lượt khách hàng vay vốn, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ- CP là 158.163 triệu đồng, hoàn thành 73,9% kế hoạch giao. Doanh số thu nợ 832.538 triệu đồng, chiếm 61,7% doanh số cho vay, tăng 20,1%. Tổng dư nợ đến 30/9/2022 là 4.571.612 triệu đồng/94.716 khách hàng, tăng trưởng 12,7%, so với đầu năm, đạt 92,1% kế hoạch tăng trưởng giao. Nợ quá hạn chiếm 0,07% trên tổng dư nợ, giảm về số tương đối 0,05 so với đầu năm. Dư nợ cho vay ủy thác đến 30/9/2022 là 4.551.687 triệu đồng/2.448 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn/94.558 khách hàng, tăng 511.784 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 99,6% trên tổng dư nợ của chi nhánh.

Trao bằng vinh danh ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về những đóng góp cho hoạt động tín dụng chính sách nhân dịp 20 năm NHCSXH hình thành và phát triển

Phối hợp với các Hội đoàn thể triển khai thực hiện tốt hoạt động giao dịch tại 142 điểm giao dịch xã, tiếp tục duy trì ổn định, nề nếp, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả giao dịch tại điểm giao dịch xã trong 9 tháng: Cho vay chiếm 99,45%, tăng 0,46% so với đầu năm, thu nợ chiếm 96,69%, tăng 2,79% so với đầu năm, thu lãi chiếm 99,72%, tăng 0,61% so với đầu năm trong tổng số giao dịch phát sinh của chi nhánh.

Kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã chi nhánh, 11/11 Phòng giao dịch và Hội sở tỉnh xếp loại tốt. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 9 tháng năm 2022 đã tạo điều kiện cho 1.819 hộ nghèo, 4.933 hộ cận nghèo và 3.141 hộ mới thoát nghèo được vay vốn.

PHẠM LÊ