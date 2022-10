Tập trung quản lý nợ, thu hồi nợ thuế

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, thu ngân sách tăng mạnh. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, công tác thu hồi nợ và xử lý nợ thuế, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Người dân đến làm các thủ tục tại Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

Đề án đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và giảm nợ hàng năm do cấp trên giao, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Không ngừng nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức và cá nhân; đồng thời bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm, đảm bảo công bằng đối với tất cả người nộp thuế trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thu nợ đã thực hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời xây dựng các giải pháp mới, đảm bảo khoa học, hiệu quả cao.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Các các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ các giải pháp theo 3 nhóm: Đối với khoản nợ tiền thuế trên, dưới 90 ngày; Đối với các trường hợp nợ thuế thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp do ngân sách nhà nước chưa thanh toán; Đối với các khoản nợ đặc thù. Đồng thời nêu rõ nhiệm vụ của mỗi sở, ngành, mỗi đơn vị trong công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế. Cục Thuế Lâm Đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, các tổ chức tín dụng, nắm bắt thông tin của doanh nghiệp để có biện pháp giám sát, phong tỏa tài khoản đối với doanh nghiệp nợ thuế.

Theo đó, thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế theo quy định như: Phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế, để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ và gắn trách nhiệm của từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ trong việc phân loại tiền thuê nợ. Đồng thời, nắm chính xác số người nợ thuế, số thuế nợ đọng cũng như nguyên nhân nợ thuế để áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ. Định kỳ hàng tháng thống kê danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn trên địa bàn, đề xuất giải pháp thu nợ cụ thể đối với từng đối tượng, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nợ lớn, chây ỳ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không hiệu quả đã cưỡng chế bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn không thu hồi được nợ thì báo cáo UBND tỉnh kiến nghị có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật…

Theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, trong nửa năm đầu 2022, Cục Thuế đã thu hồi 754 tỷ đồng tiền thuế nợ; trong đó thu được 565 tỷ đồng, đạt 77% số tiền thuế nợ có khả năng thu năm 2021 chuyển sang. Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước đến thời điểm 30/6/2022 (không bao gồm các khoản tiền thuế nợ cơ quan quản lý thuế đã ban hành quyết định khoanh nợ, thông báo chấp hành không tính tiền chậm nộp và tiền thuế đang chờ điều chỉnh) là 652,8 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng (tăng 11%) so cùng kỳ năm 2021, giảm 278,2 tỷ đồng (giảm 30%) so thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ tổng nợ ở mức 6,3% thấp hơn 1,7% so chỉ tiêu giao. Trong đó tổng nợ thuế, phí là 264,3 tỷ đồng, tỷ lệ tổng nợ về thuế, phí ở mức 2,5% thấp hơn 2,5% so chỉ tiêu giao năm 2022.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn ngành đang tập trung phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất so với chỉ tiêu: Tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm ngày 31/12/2022 không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó, tổng số nợ về thuế, phí không vượt quá 5% tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước).

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế, Cục Thuế tỉnh đã và sẽ tăng cường rà soát số liệu nợ thuế, tập trung thực hiện các nội dung, công việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế. Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ, khoản thuế gia hạn; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp để đôn đốc ngay từ khi nợ thuế mới phát sinh và thực hiện liên tục đến khi giảm nợ.

Cục Thuế thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế và xử lý nợ thuế đảm bảo hành lang pháp lý, tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần làm tốt công tác xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn về quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền nợ thuế, xoá nợ thuế, miễn tiền chậm nộp thuế. Các phòng được giao nghiệm vụ quản lý thu hồi tiền thuế nợ và các Chi cục Thuế trực thuộc chủ động tham mưu với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các ngành trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế duy trì các đoàn chống thất thu ngân sách để thu hồi nợ đọng. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đối với các Chi cục Thuế, tăng cường triển khai các biện pháp tại các quy trình nghiệp vụ về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế như: Tăng cường kiểm tra rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế; công khai thông tin người nợ thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị trong cơ quan thuế có thành tích tốt trong việc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực thi công vụ.

DIỄM THƯƠNG