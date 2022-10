Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thách thức, phát huy tối đa năng lực, phẩm chất, ý chí, đạo đức con người Việt Nam để vượt qua mọi thử thách; tiếp tục giữ vững ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng; xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại sáng 16/10 tại Trụ sở Chính phủ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; gần 70 đại biểu là Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại trên cả nước.

Phát biểu ý kiến mở đầu buổi gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương và 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ rất vui được gặp mặt, chúc mừng và trao đổi, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với các đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng nêu rõ, tất cả chúng ta đều mong muốn, hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Đặc biệt hơn 2 năm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua có sự nỗ lực đóng góp quan trọng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó các ngân hàng thương mại đã đóng góp tích cực, kịp thời, hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi đến quý vị đại biểu, đồng chí Thống đốc, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 4/8, Thủ tướng cùng Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với lãnh đạo các ngân hàng thương mại để cùng trao đổi, đánh giá về thực trạng tình hình và chuyển tải 2 thông điệp chính: nỗ lực tiết giảm chi phí, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng và nền kinh tế; chủ động, tích cực tham gia các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước, nhất là chương trình tín dụng nhà ở xã hội.

Tại buổi gặp mặt này, cùng với 2 thông điệp trên, Thủ tướng mong muốn chúng ta cùng bàn kỹ, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm về 3 nội dung trọng tâm: chúc mừng lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, cảm ơn về sự đóng góp kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch; đánh giá thực trạng tình hình hệ thống ngân hàng 9 tháng đầu năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, vừa suy nghĩ trước mắt và cả lâu dài; xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt khả năng dự báo, khó khăn hơn nhiều so với cuối năm 2021 khi chúng ta xây dựng kế hoạch năm 2022: đó là, cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra và kéo dài, tác động tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng cả thế giới; hậu Covid-19 vẫn tác động nặng nề; lạm phát tăng cao, xu hướng tăng mạnh lãi suất; thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam bị thu hẹp; giá cả nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao; thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều nước đến suy giảm tăng trưởng và nguy cơ suy thoái, mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt cực đoan, nhất là ở khu vực miền trung đang bị ảnh hưởng thiên tai, ngập lụt nặng nề…

Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; nền kinh tế chịu tác động rất nặng nề bởi đại dịch Covid-19 trong suốt 2 năm qua; trong khi nền kinh tế có độ mở lớn; khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế trước những tác động, áp lực rất lớn từ bên ngoài. Chỉ một tác động nhỏ, diễn biến nhỏ cũng tác động lớn tình hình trong nước.

Do đó, nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề: vừa phải nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều; đồng thời tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh, đột xuất, bất ngờ; ứng phó kịp thời với những biến động tình hình thế giới, trong nước.

Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh rất khó khăn đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh kết quả nổi bật: kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng chia sẻ, trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất lớn của ngành Ngân hàng. Nhìn chung, ngành Ngân hàng đã thực hiện rất tốt, đồng thời 2 nhiệm vụ: vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; vừa cung cấp vốn tín dụng hỗ trợ nền kinh tế. Thủ tướng đánh giá cao ngành ngân hàng đã luôn ứng phó kịp thời những khó khăn, thách thức từ bên ngoài và bên trong trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn, thách thức, hạn chế, yếu kém, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo phức tạp, khó lường hơn; cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt hơn; xung đột ở Ukraine tiềm ẩn nguy hiểm hơn; lãi suất cao, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa kéo dài, nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ suy thoái; rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, mất an ninh năng lượng, lương thực rất hiện hữu…; các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong cả năm 2022 và 2023.

Thủ tướng bày tỏ, trong bối cảnh đó, cùng với những khó khăn, thách thức nội tại của nền kinh tế càng tạo ra những khó khăn, thách thức lớn hơn đối với công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, nhất là về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và đây cũng là lĩnh vực khó khăn nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Chúng ta cần tránh 2 khuynh hướng hoang mang, lo sợ hoặc lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; vì vậy, càng khó khăn, thách thức thì chúng ta càng phải nỗ lực khắc phục; sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thách thức, phát huy tối đa năng lực, phẩm chất, ý chí, đạo đức con người Việt Nam để vượt qua mọi thử thách; tiếp tục giữ vững ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng; xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hoá doanh nghiệp, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

