Bảo Lâm: Thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.143 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND huyện Bảo Lâm, tính đến ngày 22/11/2022, việc thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt 1.143,76 tỷ đồng, bằng 192% dự toán và bằng 192% so cùng kỳ. Trong đó, phần tỉnh quản lý thu đạt 519,313 tỷ đồng (đạt 130% dự toán và bằng 124% so cùng kỳ), phần huyện quản lý thu đạt 624,450 tỷ đồng (đạt 315% dự toán và bằng 285% so cùng kỳ).

Trong phần huyện quản lý thu, thuế - phí thu đạt 218,689 tỷ đồng (đạt 201% dự toán và bằng 172% so cùng kỳ), thu từ đất - nhà đạt 388,205 tỷ đồng (đạt 496% dự toán và bằng 476% so cùng kỳ), thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 252 triệu đồng (đạt 63% dự toán và bằng 103% so cùng kỳ) và tài chính thu đạt 17,303 tỷ đồng (đạt 194% dự toán và bằng 178% so cùng kỳ).

TRỊNH CHU