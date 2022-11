Di Linh: Nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn mùa thu hoạch cà phê

Thời điểm này, nông dân huyện Di Linh đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2022. Huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho mùa thu hoạch.

Người trồng cà phê trên địa bàn huyện Di Linh đã được hướng dẫn thu hái cà phê đúng quy trình kỹ thuật

Huyện Di Linh hiện có khoảng 44.000 ha cà phê đến kỳ thu hoạch. Ông Vũ Hồng Long - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Di Linh cho biết: Cà phê là cây trồng chủ lực, kinh tế mũi nhọn của huyện. Trong những năm qua, mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo và giao các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng thu hái cà phê xanh, non. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: về nhận thức, áp lực về lao động, tình trạng mất an ninh trật tự, mất trộm cà phê vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi,... nên một số hộ dân ở các địa phương vẫn còn tình trạng thu hái cà phê xanh, non làm tổn thất sản lượng trong mùa thu hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng và nhãn hiệu cà phê Di Linh.

Trước thời điểm diễn ra vụ thu hoạch cà phê năm nay, lãnh đạo huyện Di Linh đã trực tiếp làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các xã, thị trấn để nắm tình hình và đưa ra các phương án khắc phục những vấn đề nêu trên. Theo ông Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, địa phương nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần bảo đảm chất lượng, giảm tổn thất sản lượng cà phê, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong mùa thu hoạch cà phê năm 2022.

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đến từng thôn để bà con tiến hành thu hái cà phê đúng quy trình kỹ thuật. Trong đó, chú trọng khuyến khích bà con không thu hái cà phê xanh; không để quả cà phê chín quá sẽ bị rụng và tổn hao chất lượng quả cà phê; chỉ thu hái những quả chín hoặc vừa chín tới (2/3 quả có màu đỏ), trong đó chú trọng các chỉ tiêu và tỷ lệ thu hái phù hợp với từng phương pháp chế biến (khô, bán khô hoặc ướt) và theo các đợt thu hái (đầu vụ, cuối vụ) như tỷ lệ quả chín; quả khô, quả chùm, quả xanh; quả lép…= Bao bì đựng cà phê và phương tiện vận chuyển phải sạch, không nhiễm phân bón, hóa chất hoặc bùn đất; trong quá trình thu hái, tránh làm tổn thương cây vì sẽ làm giảm năng suất cho mùa sau. Đồng thời, không sử dụng các loại hóa chất độc hại trong chế biến cà phê nhằm đảm bảo chất lượng cà phê.

Huyện Di Linh cũng tiến hành rà soát, thống kê các điểm thu mua cà phê tươi, có cam kết không được thu mua cà phê quả còn xanh, non và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những điểm thu mua vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn trong mùa thu hoạch cà phê, Công an huyện Di Linh đã triển khai việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là số lao động ngoài huyện đến địa phương làm thuê trong mùa vụ. Tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý các trường hợp vi phạm giao thông như: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm; các phương tiện xe công nông chở không đảm bảo đèn, còi báo, chở quá tải, chở người trên thùng xe… gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia lưu thông. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng lòng, lề đường để phơi cà phê là tại các tuyến đường liên huyện, xã. Công an các xã, thị trấn cũng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng chủ động thành lập các nhóm, đội tự quản của từng thôn, tổ dân phố để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý. Bên cạnh đó, tích cực vận động người dân đầu tư máy móc, thiết bị, sân phơi xi măng, không ủ đống cà phê lâu ngày hoặc xát tươi, không phơi cà phê trực tiếp trên nền đất, ven đường, hạn chế các nguyên nhân làm giảm sút chất lượng và tổn thất trong thu hoạch. Đồng thời khuyến cáo bà con thực hiện sấy, xay xát cà phê phải bảo đảm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không được xả, thổi bụi, vỏ cà phê khi xay xát ra đường, nhất là dọc tuyến quốc lộ, đường liên huyện, xã và khu vực đông dân cư, trường học...

Huyện Di Linh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận động các cơ sở lò sấy cà phê thực hiện ứng dụng các công nghệ sấy hiện đại nhằm giảm thiểu khói bụi ảnh hưởng đến môi trường; đối với các lò sấy trong các khu dân cư, thì phải cam kết di dời ra xa để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường.

NGỌC NGÀ