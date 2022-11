Nước ép trái cây trên dây chuyền ThaVon

Dây chuyền ThaVon Đà Lạt vừa vận hành sản xuất các loại nước ép trái cây đóng lon đưa ra thị trường, đạt những kết quả khả quan ban đầu. Dây chuyền này thuộc nhà máy mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ASEAN (CGMP-ASEAN) lần đầu vào năm 2017 và lần 2 vào năm 2021, hiện đang còn hiệu lực đến năm 2025.

Một công đoạn trong sản xuất nước ép bưởi và dâu tây Đà Lạt đóng lon trong dây chuyền ThaVon Đà Lạt

Những ngày diễn ra Hội chợ thương mại Festival Hoa Đà Lạt vào đầu tháng 11/2022, sản phẩm nước ép bưởi đóng lon của ThaVon Đà Lạt đã thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và mua với giá phổ thông để thưởng thức. Đối chiếu với nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nước ép bưởi đóng lon của ThaVon Đà Lạt đã được đơn vị khoa học trong tỉnh Lâm Đồng kiểm nghiệm đạt các chỉ số an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Cụ thể, ThaVon cam kết chất lượng nước ép bưởi đối với người tiêu dùng như “chứa rất nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là Vitamin C. Đồng thời, giúp trẻ hóa làn da, giảm cân, giảm mỡ bụng. Thành phần gồm nước ép bưởi 60%; nước tinh khiết gần 35%; tinh dầu vỏ bưởi 5 %; Vitamin C 0.005 %...”.

Tương tự, sản phẩm nước ép dâu tây Đà Lạt đóng lon của ThaVon Đà Lạt đã thu hút khách hàng tin dùng ngay từ lô hàng xuất xưởng đầu tiên thông qua hệ thống siêu thị phân phối và các kênh thương mại điện tử trong nước, đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành phần công bố của ThaVon Đà Lạt thể hiện: “nước ép dâu tây Đà Lạt, Vitamin C, nước tinh khiết… Tác dụng tăng cường đề kháng cơ thể, thực phẩm tốt cho mắt, trẻ hóa làn da…”.

Cùng với đó, ThaVon Đà Lạt cũng đã tìm thấy vị trí trên thị trường tiêu thụ trong nước với 2 dòng sản phẩm thạch dâu collagen thủy phân và thạch bưởi collagen thủy phân. Theo công bố của ThaVon Đà Lạt, 2 dòng sản phẩm thạch dâu, thạch bưởi này có chức năng hỗ trợ người sử dụng giảm cân, trẻ hóa làn da thêm mịn màng, trắng sáng…

Nhiều khách hàng tại Hội chợ thương mại Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 đã cảm nhận hương vị sản phẩm nước ép bưởi ThaVon có chất lượng đặc trưng chua thanh tự nhiên của vùng đất Nam Tây Nguyên - Lâm Đồng, nên khá phù hợp sử dụng làm nước uống giải khát và dinh dưỡng thực phẩm chức năng bốn mùa trong năm. Trong đó nhiều khách hàng ở nhiều vùng, miền trong nước đã hồi đáp sau khi sử dụng các sản phẩm nước ép bưởi, dâu tây đóng lon và thạch châu bưởi, dâu tây đóng hộp của ThaVon Đà Lạt như: “Tại triển lãm quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh vừa qua, tôi có mua 1 thùng 24 lon nước ép bưởi ThaVon Đà Lạt về nhà sử dụng, cả nhà ai cũng khen rất ngon. Nước có độ chua ngọt khác biệt, cả nhả tôi mong muốn biết các địa điểm phân phối nước ép bưởi ThaVon Đà Lạt tại TP Hồ Chí Minh để được mua trực tiếp về sử dụng thường xuyên hơn…”.

Ông Trần Hữu Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần ThaVon (159A, Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt) cho biết, bắt đầu từ tháng 9/2022, Nhà máy ThaVon Đà Lạt chính thức đi vào sản xuất các sản phẩm nước ép bưởi, dâu tây Đà Lạt đóng lon với mỗi dòng sản phẩm 10 thùng (240 lon) đưa vào phân phối hết trong ngày tại một siêu thị TP Hồ Chí Minh, dung tích của mỗi lon 250 ml. Đồng thời ThaVon Đà Lạt cũng sản xuất đưa ra thị trường siêu thị ở đây 2 dòng sản phẩm thạch dâu và thạch bưởi collagen thủy phân, mỗi loại 10 hộp, mỗi hộp 10 hũ, trong lượng 25 gam/hũ đều tiêu thụ khá nhanh sau khi bày bán. Nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến nước ép và thạch dâu, thạch bưởi ThaVon được cung ứng từ những diện tích thực hành nông nghiệp tốt trong canh tác dâu tây Đà Lạt và canh tác bưởi tại các vùng nông nghiệp phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Kết quả trong 2 tháng 10 và 11/2022, thương hiệu ThaVon Đà Lạt tiêu thụ với số lượng gồm: nước ép bưởi và dâu tây tăng lên mỗi dòng sản phẩm đạt hơn 10.000 lon/tháng; thạch bưởi và thạch dâu tây collagen, mỗi loại 1.200 hũ.

“Qua khảo sát nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước, Công ty Cổ phần ThaVon chúng tôi đang liên kết với người sản xuất để xây dựng vùng nguyên liệu dâu tây Đà Lạt và bưởi da xanh các huyện phía Nam Lâm Đồng để tăng công suất sản xuất lên 2 triệu lon nước ép dâu tây, bưởi và 2 triệu hũ thạch dâu, thạch bưởi trong năm 2023…”, Giám đốc Trần Hữu Dũng nêu mục tiêu khả thi từ thương hiệu Thavon của mình.

VĂN VIỆT