Tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn

Dựa trên các đặc thù kinh tế địa phương, các lớp dạy nghề ở nông thôn gắn với nhu cầu xã hội, đặc biệt, các lớp dành cho lao động nữ đang phát huy hiệu quả. Thông qua các lớp dạy nghề, chị em phụ nữ ở nông thôn có kiến thức, tay nghề, có việc làm, tăng thêm thu nhập ngay tại địa phương.

Các lớp dạy nghề đã mang lại cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ

Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ đổi mới tư duy, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khoa học - kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập; mở rộng các loại hình tiết kiệm, quan tâm đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Đặc biệt, tích cực giáo dục, vận động phụ nữ xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

“Trong năm qua, hội viên phụ nữ được học các nghề phù hợp như may vá, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi thú y. Đa số chị em đã áp dụng kiến thức vào kinh nghiệm chăn nuôi, giúp ngừa bệnh trên con tằm và chất lượng kén cao hơn. Riêng với nghề may, 20 chị có việc làm ổn định tại một cơ sở may gia công với mức thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, các chị vẫn có thời gian chăm sóc nhà cửa, đưa đón con cái”, chị Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hà chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thùy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà cho biết, ngay từ đầu năm, Hội đã triển khai kế hoạch giúp phụ nữ nghèo năm 2022. Trong đó khảo sát phân tích nguyên nhân nghèo, mức độ thiếu hụt theo chuẩn đa chiều để có kế hoạch phân công giúp đỡ, vận động hội viên phụ nữ đăng ký thoát nghèo. Hội LHPN phối hợp mở 4 lớp dạy nghề về thêu tay, may công nghiệp cho 110 chị, sau khóa học, cơ bản các chị, em có thể vận dụng được kiến thức, kỹ năng vào công việc thực tiễn đang làm, giải quyết phần nào nhu cầu và khả năng việc làm tại địa phương; phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện hỗ trợ kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, trồng mắc ca, chăn nuôi, thú y cho 650 chị hội viên phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã phát động Chương trình Chung tay ủng hộ phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện Lâm Hà, trao tặng 61 phương tiện sinh kế cho 61 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 16 xã, thị trấn, tổng trị giá gần 160 triệu đồng.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, những năm qua, công tác tuyên truyền được Hội LHPN các cấp trong tỉnh chú trọng, thông qua các hình thức sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn và các lớp tập huấn chuyên đề. Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; tạo môi trường cho phụ nữ vùng khó khăn, vùng sâu, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo mạnh dạn, tự tin phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và địa phương.

Thông qua đó, đã cung cấp các kiến thức về hội nhập kinh tế, hỗ trợ việc lập đề án, dự án, hỗ trợ hội viên trong hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký nhãn mác bao bì cho sản phẩm; phối hợp với ngành Công thương tổ chức hoạt động hỗ trợ các hộ kinh doanh kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng bằng hình thức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, trao đổi thông tin mua bán hàng online, hỗ trợ vay vốn bằng nguồn lực do chính chị em phụ nữ đóng góp.

Khởi nghiệp, phát triển kinh doanh được xem là một trong những giải pháp tạo việc làm cho phụ nữ, giúp chị em tham gia phát triển kinh tế và khẳng định vị trí của mình trong xã hội ở thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập. Trong thời gian qua, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 được Hội LHPN các cấp triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, giúp cho nhiều chị em xóa bỏ rào cản về giới, mang lại một cơ hội lớn cho chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn có điều kiện để khởi nghiệp.

Hội cũng tiến hành giới thiệu các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã điển hình về khởi nghiệp trên trang thông tin của Hội LHPN tỉnh; phối hợp giới thiệu truyền thông đến các đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp về hoạt động khởi nghiệp của Hội nhằm chia sẻ thông tin tìm kiếm thêm các nhà tài trợ cho đề án, dự án, ý tưởng. Đặc biệt, các cấp Hội đã quan tâm đến phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và phụ nữ dân tộc thiểu số về hướng dẫn thành lập trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết; phối hợp tập huấn nâng cao trình độ, trang bị các kỹ năng cần thiết, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho hội viên phụ nữ. Từ đó góp phần tạo việc làm cho phụ nữ, giúp chị em tham gia phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

HỒNG THẮM