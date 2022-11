Trà Nai Vàng: Chuẩn hóa hướng tới xuất khẩu

Vùng đất trà mênh mông B’Lao với những thương hiệu trà mang trong mình sự phát triển của cả vùng đất. Và nhiều thương hiệu trà đã vươn lên, không chỉ giữ gìn cái tên đã có mà còn phát triển, mở rộng tầm nhìn ra thế giới rộng lớn. Trong đó có một doanh nghiệp còn rất trẻ, xuất phát từ một thương hiệu truyền thống: Công ty TNHH Trà Nai Vàng.

Sản xuất trà tại Công ty TNHH Trà Nai Vàng

Cái tên trà Thiên Thành không còn xa lạ gì với người Bảo Lộc. Có lịch sử lâu dàicùng vùng trà B’Lao, Thiên Thành đã gắn bó với cây trà từ những năm 50 của thế kỷ trước. Từ thương hiệu trà mang đầy tính lịch sử ấy, Thiên Thành đã thành lập một công ty với định hướng xa hơn: đó là Công ty TNHH Trà Nai Vàng. Mục tiêu của Trà Nai Vàng là chế biến trà xuất khẩu, đưa hương trà Bảo Lộc đi tới những miền đất xa.

Anh Trần Đại Bình - Giám đốc Công ty Trà Nai Vàng, cũng là người thừa kế truyền thống thương hiệu Thiên Thành chia sẻ, doanh nghiệp thành lập và hoạt động vào cuối năm 2018, với sản phẩm thế mạnh là trà ướp hương. Vào thời điểm doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến trà hiện đại thì gặp đại dịch COVID-19. “Nhà máy chế biến trà Nai Vàng đi vào xây dựng đúng tháng 5/2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát khắp thế giới. Hiện nhà máy của doanh nghiệp vừa hoàn thành, bắt đầu đi vào sản xuất với các sản phẩm chủ yếu là trà oolong, trà ướp hương truyền thống, trà túi lọc các loại”, anh Bình cho biết. Với định hướng sản xuất hiện đại, doanh nghiệp đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, khuôn viên được quy họach khoa học, nhà máy hiện đại, kết nối với hệ thống nước sạch, nước thải của khu công nghiệp, hoàn toàn cách li khỏi khu dân cư, đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường.

Đưa khách đi thăm nhà máy, anh Trần Đại Bình giới thiệu về hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng từ những thị trường khó tính nhất. Để đảm bảo uy tín, Trà Nai Vàng đã xây dựng tiêu chuẩn FSSC 22000. Đây là tiêu chuẩn do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm Anh xây dựng và ban hành. FSSC 22000 là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm uy tín trên thế giới, khi doanh nghiệp đạt chứng nhận FSSC 22000 cũng sẽ được công nhận bởi Tổ chức sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu GFSI, có giá trị hoàn toàn tương đương và thay thế được các tiêu chuẩn như GlobalGAP, BRC, BAP… Chứng nhận FSSC 22000 yêu cầu một hệ thống quản lý nghiêm ngặt, máy móc đạt chuẩn với những yêu cầu rất khó khăn. Và, việc đạt FSSC 22000 đã giúp Trà Nai Vàng có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ đưa trà B’Lao phát triển.

Khi xây dựng nhà máy, Công ty Trà Nai Vàng đã lắp đặt hệ thống máy móc với công suất hơn 1.200 tấn thành phẩm/năm. Hiện tại, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh, Nhà máy Trà Nai Vàng mới chỉ chạy khoảng 40 - 50% công suất. Ngoài chế biến trà, từ nguyên liệu và dưới thương hiệu của doanh nghiệp, Trà Nai Vàng còn đang duy trì sản xuất bằng hoạt động gia công. Nhiều thương hiệu trà khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm đã đặt gia công trà túi lọc, trà ướp hương tại nhà máy. Anh Trần Đại Bình chia sẻ, với nhà máy hiện đại, được chứng nhận FSSC 22000, sản phẩm từ Nhà máy Trà Nai Vàng luôn đảm bảo chất lượng an toàn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu tới những thị trường cao cấp. Một lô trà sản xuất từ Nai Vàng đã được thị trường Anh chấp nhận, đó là động lực rất lớn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, Công ty Trà Nai Vàng vẫn còn những việc cần làm. Đó là chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Hiện, Nai Vàng mới có vùng nguyên liệu khá nhỏ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhà máy. Khi mùa trà Bảo Lộc cạn, doanh nghiệp phải thu mua nguyên liệu từ các nơi khác nên việc test, đảm bảo chất lượng khá bấp bênh. Vì vậy, Nai Vàng đang tích cực trồng mới, liên kết với nông dân để chủ động vùng nguyên liệu.

Năm 2022, Công ty Trà Nai Vàng được Chương trình khuyến công Lâm Đồng hỗ trợ cho vay 800 triệu đồng để mua và lắp đặt máy móc. Doanh nghiệp thực hiện cả gói đầu tư trị giá 3 tỷ đồng gồm máy tách màu, máy đóng gói tự động, máy sang cuộn, băng tải, máy đóng gói túi lọc, máy dán tem. Hệ thống máy móc sử dụng chuyên gia công các loại trà túi lọc, giúp Nai Vàng mở rộng mặt hàng cũng như có thể mở rộng gia công cho các thương hiệu trà một cách hiệu quả hơn. Gần 1 tỷ đồng được vay không lãi suất trong 5 năm đã giúp doanh nghiệp bớt nhiều khó khăn, nhất là thời gian sau đại dịch, việc sản xuất, kinh doanh chưa hoàn toàn hồi phục.

