Bảo Lộc: Doanh số cho vay từ Ngân hàng CSXH đạt hơn 154 tỷ đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP Bảo Lộc cho biết, tổng nguồn vốn đơn vị đang quản lý là trên 458,9 tỷ đồng, tăng 74,4 tỷ đồng so với đầu năm và tốc độ tăng trưởng đạt 19,3%. Cụ thể, nguồn vốn huy động đạt hơn 73,6 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm và đạt 105,9% kế hoạch; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 42,42 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 343 tỷ đồng, tăng 52,39 tỷ đồng, tăng 18,05% so với đầu năm và chiếm 74,76 %/tổng nguồn vốn.

Hoạt động tín dụng chính sách luôn được Ngân hàng CSXH TP Bảo Lộc triển khai đảm bảo đúng mục đích và đúng đối tượng

Doanh số cho vay năm 2022 tại Ngân hàng CSXH TP Bảo Lộc là hơn 154 tỷ đồng với 2.911 lượt khách hàng được vay vốn (tăng hơn 51,28 tỷ đồng so với năm 2021); doanh số thu nợ đạt hơn 81,3 tỷ đồng, tăng 20,1 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến nay ước đạt hơn 458,9 tỷ đồng với 8.727 khách hàng, đạt 100% kế hoạch dư nợ.

Cùng với tăng trưởng dư nợ tín dụng, thời gian qua, Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc, Tổ tiết kiệm và vay vốn luôn quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời, phối hợp xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 99,7%; tỷ lệ thu lãi đạt 100%... Hiện tại, hầu hết các món vay đều phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KHÁNH PHÚC