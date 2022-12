Công ty Nhôm Lâm Đồng đảm bảo công tác an toàn - môi trường

(LĐ online) - Sáng 29/12, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng TKV đã tổ chức tổng kết công tác an toàn - môi trường năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023.

Ông Tường Thế Hà - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng trao giấy khen cho các phân xưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn – môi trường năm 2022

Theo báo cáo, năm 2022, Công ty Nhôm Lâm Đồng hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng cao. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ của Công ty đều vượt kế hoạch năm và vượt kết quả cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 30% so với kế hoạch; tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 200% kế hoạch. Bên cạnh đó, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so với kế hoạch và so với các năm trước.

Đối với công tác an toàn - môi trường, Công ty đã triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 tiếp tục được duy trì, góp phần giúp công tác quản lý an toàn - môi trường theo hướng hệ thống hóa, tìm kiếm các mối tương quan giữa các giải pháp kiểm soát để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa rủi ro, tai nạn và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Công ty cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình quản lý trực quan 5S; kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; công tác an toàn bức xạ…

Đặc biệt, về chăm sóc sức khỏe người lao động, Công ty đã thuê đơn vị có đủ chức năng để khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động đảm bảo theo đúng quy định, làm căn cứ để phân loại sức khỏe người lao động, bố trí việc làm phù hợp với sức khỏe từng người. Đã thực hiện việc quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật để làm căn cứ Công ty chi trả các mức bồi dưỡng bằng hiện vật đầy đủ, đúng đối tượng trong việc bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm việc tại nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Công ty cũng chú trọng công tác chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; quản lý chất thải; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; bảo vệ môi trường…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Công ty tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu với khẩu hiệu: Tư duy - Tác phong công nghiệp là con đường đi đến 3 “không”: Không vi phạm pháp luật; không tai nạn lao động nặng; không sự cố loại I.

Để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, Công ty cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì và thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng bộ Công ty, coi trọng giáo dục và thực hiện duy trì tư duy tác phong công nghiệp, thực hiện kiểm tra sản xuất để kịp thời uốn nắn hành vi, tác phong người lao động góp phần củng cố, duy trì tác phong công nghiệp; đưa phần mềm Nhật lệnh sản xuất vào sử dụng trong toàn Công ty (Quý I/2023) sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu giai đoạn 1 công trình đầu tư; tiếp tục quan tâm, duy trì chương trình quản lý trực quan 5S tại tất cả các khu vực.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chuẩn hóa các quy định, quy trình... trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các nội dung sửa đổi quy định của pháp luật; duy trì mô hình “Nhà máy - Công viên”; phấn đấu đạt tối đa các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch” của Tập đoàn…

ĐÔNG ANH