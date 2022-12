Đam Rông và những dấu ấn năm 2022

Từ những nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thực hiện tốt Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội; năm 2022, với sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Đam Rông tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Với những quyết sách đúng đắn của địa phương, người dân Đam Rông đã và đang phát triển kinh tế hiệu quả

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông đã phấn khởi thông tin tới các đại biểu những kết quả đáng mừng của huyện sau một năm nhiều thử thách.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh phấn đấu ước đạt 3.607 tỷ đồng, đạt 101,25% kế hoạch, tăng 12,18% so với cùng kỳ, trong đó: nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản 1.817 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 601 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ 1.187 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.852 tỷ đồng, bằng 122,37% kế hoạch, tăng 20,15% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 22/11/2022 là 90 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch phấn đấu.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, các dự án, công trình trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến khá tích cực (ước cuối năm đạt trên 92% kế hoạch). Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân; an sinh xã hội được quan tâm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững đạt kết quả cao (cuối năm 2022 giảm còn 6,9%). Quốc phòng, an ninh được đảm bảo… Đó là những “con số biết nói” minh chứng sống động cho sự nỗ lực và thành quả ngọt ngào của huyện suốt một năm qua.

Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Đam Rông cũng nhấn mạnh thêm: “Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, là cơ sở để đưa ra các quyết sách phù hợp tình hình, sát với thực tế địa phương để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện có hiệu quả”.

Song huyện Đam Rông vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong sự phát triển mà lãnh đạo địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận. Việc sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, liên kết tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị chưa được quan tâm đúng mức; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng phát triển, nhưng quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; thương mại - dịch vụ chưa đạt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu (đạt 58,2%); các công trình trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng còn vướng về thủ tục, chậm về tiến độ; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, rừng còn diễn biến phức tạp. Quản lý quy hoạch còn lỏng lẻo; vẫn còn tình trạng người dân xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch mà cơ quan chức năng chậm phát hiện và xử lý, xử lý không dứt điểm. Đầu tư nguồn lực cho văn hóa thấp. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. An ninh trật tự, an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến chưa đồng đều; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, điều hành của chính quyền và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chuyển biến chậm trước yêu cầu nhiệm vụ... Cải cách hành chính tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa một số lĩnh vực, ngành còn hạn chế. “Những hạn chế trong năm 2022, chính là nhiệm vụ đặt ra cần tập trung sớm khắc phục có hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh.

Năm 2023, là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, bởi vậy, huyện Đam Rông xác định mục tiêu tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; hành động mạnh mẽ, đồng bộ, phát huy lợi thế, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2022. Tiếp tục xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với việc chế biến, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; mở rộng các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại, phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh và khôi phục các ngành nghề truyền thống. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt việc chuyển đổi số; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

NGỌC NGÀ