Di Linh: Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2022

Huyện Di Linh đã đi qua năm 2022 với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đó là cơ sở để địa phương này tiếp tục thực hiện các mục tiêu quan trọng trong năm 2023.

Người dân chăm lo phát triển kinh tế, đóng góp lớn vào sự phát triển của địa phương

Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022, ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh nhận định, kinh tế có bước phục hồi tích cực sau những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 tác động từ năm 2021. Sự phục hồi tích cực ấy được chứng minh rõ với mức tăng trưởng kinh tế của huyện đạt khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%, (theo tiêu chí mới); trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 6,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 647,2 tỷ đồng, tăng 140,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 146% dự toán. Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được thực hiện hiệu quả.

Năm 2022, quản lý, bảo vệ rừng là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương trong tỉnh, song công tác này lại được triển khai, thực hiện tốt ở huyện Di Linh - địa bàn có diện tích rừng lớn trong tỉnh với hơn 90.000 ha rừng. Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết thêm: “Trong năm 2022, lãnh đạo huyện Di Linh đã chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Phát triển vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, Giảm nghèo bền vững… cũng được huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế”.

Những kết quả nêu trên đạt được từ sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Song vẫn còn những vấn đề đặt ra đòi hỏi huyện Di Linh phải tập trung tháo gỡ. Trong đó, điển hình như nông nghiệp vẫn chưa có bước phát triển đột phá và tương xứng với tiềm năng. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị... còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; các công trình trọng điểm triển khai chậm. Việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện chuyển biến chậm. Vai trò lãnh đạo, điều hành, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu một số đơn vị chưa được phát huy đúng mức. Đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, cho ra khỏi Đảng và xóa tên đảng viên còn xảy ra. Công tác kết nạp đảng viên chưa đạt yêu cầu, nhất là ở chi bộ thôn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện Di Linh đang từng bước được xây dựng đồng bộ

Ông Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh, chia sẻ thêm: “Trong năm 2022, việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15 về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 là động lực quan trọng thúc đẩy Di Linh phát triển. Trên cơ sở nghị quyết phát triển cả nhiệm kỳ của huyện và tinh thần Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Di Linh xác định chủ đề: Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra”.

Tiếp đà những kết quả đã đạt được và dựa trên tinh thần Nghị quyết số 15, huyện Di Linh hướng tới năm 2023 với mục tiêu: tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác phát sinh trên địa bàn; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế; ưu tiên tạo chuỗi liên kết trong nông nghiệp để chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, rút ngắn khoảng cách từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu các loại nông sản của địa phương, hình thành và khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với phát triển dịch vụ du lịch. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Việc tập trung huy động các nguồn lực sẽ là cơ sở để huyện Di Linh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng ngành Nông nghiệp hiệu quả, đa dạng, bền vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp người dân đang canh tác nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; quản lý trật tự xây dựng; tăng cường thu hút đầu tư; triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân… là những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Di Linh tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ