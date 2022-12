Gam màu sáng trong ''bức tranh'' kinh tế - xã hội ở Cát Tiên

Mặc dù những tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, huyện Cát Tiên đã vượt qua mọi khó khăn và tạo ra một “bức tranh” kinh tế - xã hội năm 2022 với những gam màu tươi sáng.

Nhiều hạng mục công trình giao thông được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn huyện Cát Tiên

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện giao, UBND huyện Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án; chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời thực hiện song hành hai nhiệm vụ “vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất”. Kết quả, ước tính đến hết năm 2022, tổng giá trị sản xuất GO (giá so sánh 2010) trên địa bàn huyện Cát Tiên tăng 8,18%. Trong đó, các ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 4,52%; Công nghiệp - xây dựng tăng 11,05%; Dịch vụ tăng 10,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 64,1 tỷ đồng, đạt 147,72% kế hoạch tỉnh, huyện, tăng 37,27% so cùng kỳ.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, huyện Cát Tiên đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa, với các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn hộ, vườn tạp, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đổi mới khâu tổ chức sản xuất theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; duy trì phát triển nhãn hiệu Lúa - Gạo Cát Tiên. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt diễn biến thời tiết, điều tiết nước các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Duy trì công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 7,06% xuống còn 3,71%; toàn huyện có 95% gia đình văn hóa, 100% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, duy trì thị trấn Cát Tiên đạt chuẩn văn minh đô thị. Các chỉ tiêu về nông thôn mới, duy trì 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, có 2/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Huyện Cát Tiên cũng đã tổ chức thành công Lễ công bố huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Các chế độ, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai kịp thời; chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, trong thời gian đến, UBND huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, sáng tạo, đổi mới, nêu cao tinh thần, quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, tập trung quyết liệt cho công tác thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu được giao; rà soát các chỉ tiêu nông thôn mới đảm bảo giữ vững và nâng cao và nhân rộng hơn nữa các mô hình, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực.

Riêng trong năm 2023, huyện Cát Tiên đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng giá trị sản xuất GO tăng từ 8,5 - 9%, thu nhập bình quân đầu người từ 61,5 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 49,2 tỷ đồng, trong đó thuế, phí là 30,7 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, có 95,5% gia đình văn hóa, 97% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thị trấn Phước Cát được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu có thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 94,6%. Phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

HOÀNG SA