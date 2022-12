Lâm Đồng đứng thứ 9 cả nước và thứ nhất vùng Tây Nguyên về tốc độ tăng trưởng GRDP

(LĐ online) - Thông tin này được ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng công bố tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 vào sáng 29/12.

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và phục hồi lại với tình trạng bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá như công nghiệp, dịch vụ ăn uống lưu trú và vận tải, du lịch lữ hành, xuất khẩu hàng hóa…

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tăng, một số mặt liên quan đến xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 theo giá so sánh 2010 tăng 12,09% so với cùng kỳ, với tốc độ tăng như trên Lâm Đồng xếp thứ 9 so với cả nước và xếp thứ nhất vùng Tây Nguyên.

Trong năm các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của ngành, Nhà nước và của địa phương đến các đối tượng có liên quan. Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn năm 2022 ước đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 12,34% so với thời điểm kết thúc năm 2021. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 157.500 tỷ đồng, tăng 13,98% so với thời điểm kết thúc năm 2021.

Thực hiện vốn đầu tư và xây dựng trên địa bàn thuận lợi. Dự ước vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2022 đạt 35.191 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ; trong đó, nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.945,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,42% trong tổng vốn, tăng 20,91% so với cùng kỳ…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022 tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng so cùng kỳ năm trước hầu như đều có chỉ số giá tăng, tăng nhẹ từ 1,13% đến 10,01%; có 1 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,73%.

Một số lĩnh vực xã hội, đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo. Tính đến ngày 22/12, toàn tỉnh có 1.221.286 đối tượng tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,65%, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60,4 triệu đồng/người/năm, tăng 8,6% đồng so với năm 2021. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ước khoảng 1,87%....

Tại buổi họp báo, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cũng đã nêu rõ những mặt thuận lợi và khó khăn trong năm. Đồng thời, lãnh đạo Cục Thống kê đã trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay quanh những nội dung trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và nhận định thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

THÂN THU HIỀN