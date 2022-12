Năm 2022 giá trị sản xuất công nghiệp - Thương mại của Lâm Đồng đều tăng so với cùng kỳ

(LĐ online) - Chiều 28/12, tại Đà Lạt, Sở Công Thương Lâm Đồng tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của ngành công thương Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại hội nghị

Tham dự có ông Võ Ngọc Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Trọng Hiền - GĐ Sở Công Thương; lãnh đạo các ban, ngành liên quan của tỉnh và 12 huyện,thành cùng đông đảo các doanh nghiệp tiêu biểu của Lâm Đồng cũng có mặt.

Báo cáo tổng kết của Sở Công thương cho biết: Trong năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn của tỉnh đã phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và so với giai đoạn trước dịch Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực. Việc kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 đã tạo môi trường thuận lợi để khôi phục sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại. Số lượng các đơn hàng chế biến đã gia tăng so với năm trước; do vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu của dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu đều tăng khá tốt so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm 2022.

Ông Hoàng Trọng Hiền - GĐ Sở Công Thương Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 ước đạt trên 23.500 tỷ đồng tằng gần 15% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 110% kế hoạch của năm 2022. Chỉ số toàn ngành công nghiệp năm 2022 ước tăng gần 10,50 so với cùng kỳ. Cùng với đó, ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 24,16% so với năm 2021, đạt 105,22% kế hoạch năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh năm 2022 ước đạt gần 887 triệu USD tăng 27,37% so với cùng kỳ và đạt gần 109% kế hoạch năm 2022.

Dù gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động xấu của dịch bệnh, tuy nhiên năm 2022 lại là năm thành công của Lâm Đồng trong công tác quảng bá thương hiệu và hình thành các cửa hàng phân phối, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã cấp 135 nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các tổ chức, cá nhân sản xuất rau, hoa và cà phê, nâng tổng số các tổ chức, cá nhân trong được cấp nhãn hiệu này lên tới 650 nhãn hiệu.

Ngành Công Thương Lâm Đồng đã có những bước tăng trưởng với nhiều kết quả đáng khích lệ trong năm 2022

Bên cạnh những thành công, ông Hoàng Trọng Hiền - GĐ Sở Công Thương Lâm Đồng cũng thừa nhận: Chiến tranh Ukraina và Nga vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách “Zero Covid”, khủng hoảng năng lượng ở nhiều quốc gia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá cước vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài và ùn tắc, lạm phát trên toàn thế giới đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình phát triển của ngành công thương Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đánh giá cao những nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả đáng khích lệ của ngành công thương Lâm Đồng trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2023, ngành công thương Lâm Đồng cũng cần phải có những kế hoạch cụ thể, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để có thể triển khai kịp thời những kế hoạch phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, qua đó giúp cho công nghiệp và thương mại của tỉnh có những bước phát triển nhanh và bền vững, ngày càng thể hiện được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng.

LINH ĐAN