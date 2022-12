Tổng cục Thuế triển khai nhiệm vụ năm 2023 và khai trương Cổng thông tin Thương mại điện tử

(LĐ online) - Chiều 15/12, Tổng Cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và công bố cổng thông tin điện tử kết nối với sàn thương mại điện tử trong nước, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành Trung ương cùng 63 điểm cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 413 điểm cầu Chi cục Thuế khu vực trên toàn quốc đã tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh đã tham dự.

Năm 2022, ngành Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh kinh tế, thương mại trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn đan xen, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, toàn ngành Thuế đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý nước đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 124% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, có 63/64 cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022, 43/64 cục thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Cùng với đó, ngành Thuế còn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua nhiều hình thức như: Hỗ trợ hướng dẫn trực tuyến, đối thoại trực tiếp, xây dựng các sản phẩm hỗ trợ người nộp thuế trên các website, mạng xã hội. Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng, công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, quản lý đôn đốc thu hồi nợ thuế tiếp tục được chú trọng.

Năm 2022, ngành Thuế còn triển khai thành công hóa đơn điện tử toàn quốc, đến nay 100% số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) và chủ động tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT) theo quy định Nghị định số 91 của Chính phủ, ngay tại hội nghị tổng kết, Tổng cục Thuế đã chính thức Công bố và kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin TMĐT và triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, Cổng dữ liệu thông tin TMĐT đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn TMĐT.

Hội nghị cũng nghe các tham luận của ngành thuế và các địa phương nhằm làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến triển khai công tác thuế năm 2022, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, đồng thời trao quyết định về thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác thuế.

Ngành thuế cũng đã hoàn thành xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược. Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cũng đã được triển khai.

DIỄM THƯƠNG