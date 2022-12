Triển lãm hoa lily - điểm đến hấp dẫn dịp Festival Hoa

(LĐ online) - Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, Công ty TNHH Hoa Chi An đã tổ chức triển lãm hoa lily đón du khách tham quan miễn phí. Triển lãm được tổ chức ngay tại Farm của Công ty TNHH Hoa Chi An ở Đường Bãi ruộng 1, Thôn 1 xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương với 23 dòng Lily khác nhau cùng khoe sắc. Đây là lần thứ 2 Công ty TNHH Hoa Chi An tổ chức triển lãm hoa lily (lần đầu tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019).

Anh Trần Minh Trung - quản lý Farm tại Công ty TNHH Hoa Chi An, cho biết, ngoài giống hoa lyly đơn, lily kép, tại triễn lãm còn có hoa lily lùn, hoa lily mi ni. Ngoài những màu sắc thường thấy như đỏ, vàng, hồng, tại triễn làm, các giống lily lùn (lily mini) được phối từ 2 đến 3 màu với các màu đặc biệt như sự kết hợp những màu khó như cam - đen, trắng - tím đậm, vàng - cam…

Dưới đây là một số hình ảnh triển lãm hoa lily tại Công ty Hoa Chi An: