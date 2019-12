Liên tiếp phát hiện hành vi tàng trữ động vật nguy cấp, quý hiếm

(LĐ online) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Đức Trọng đã liên tiếp phát hiện một số trường hợp buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB.

Cơ quan Công an xác định cá thể trên là vọoc chà vá chân đen

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà P.T.L (ngụ xã Ninh Loan) về hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã là vọoc chà vá chân đen.

Theo đó, từ nguồn tin của trinh sát, Công an huyện Đức Trọng xác định trên địa bàn một số xã đang nổi lên tình trạng mua bán, vận chuyển và tiêu thụ các loài động vật hoang dã, thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp cần được ưu tiên bảo vệ, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khẩn trương vào cuộc.

Cá thể động vật hoang dã thu giữ tại nhà ông N.V.H nghi là vọoc chà vá chân đen đang được đem đi giám định

Lúc 15h30 ngày 14/10, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với chính quyền địa phương, bất ngờ kiểm tra hành chính một hộ kinh doanh tại thôn Châu Phú (xã Ninh Loan). Tại thời điểm kiểm tra, công an huyện Đức Trọng phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã trước sân nhà và 5 cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông dưới bếp.

Làm việc với Công an, bà P.T.L khai nhận 5 cá thể động vật hoang dã cất giữ trong tủ lạnh được bà mua với mục đích nấu cao. Hai cá thể động vật hoang dã ở ngoài sân nhà là do hai người không biết tên tuổi, địa chỉ đến nhà hỏi bán, khi thấy có Công an đến thì hai người này bỏ chạy, bỏ lại 2 cả thể động vật hoang dã trước sân nhà.

Trên cơ sở kết quả giám định, 7 cá thể động vật hoang dã này gồm 2 cá thể voọc chà vá chân đen và 5 cá thể khỉ đuôi lợn (đều thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, IIB). Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà P.T.L về hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tối 20/12, từ nguồn tin của trinh sát địa bàn, Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra hành chính đột suất cơ sở kinh doanh của ông N.V.H (thôn Đà Lâm, xã Đà Loan). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông.

Ông H. khai nhận đã mua 2 cá thể động vật trên của một người không quen biết với mục đích chế biến món ăn. Theo nhận định bước đầu của cơ quan điều tra, hai cá thể động vật này có thể là vọoc chà vá chân đen.

Theo Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, để có căn cứ xử lý ông H., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định trưng cầu giám định mẫu vật lấy từ hai cá thể động vật hoang dã trên.

C.THÀNH