Phát 50 ngàn tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống tội phạm

(LĐ online) - Nhằm phát huy tinh thần toàn dân chung tay đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt cho Festival Hoa 2019, hơn 50 ngàn tờ rơi hướng dẫn người dân và du khách các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm đã được Công an TP Đà Lạt in và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị để phát đến cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và du khách. Các loại tội phạm được nhận diện gồm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trộm xe máy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cả cách để nhận biết thực phẩm “bẩn”.

Đà Lạt đang rộn ràng không khí chào đón Festival Hoa 2019

Ngoài ra, tờ rơi còn cung cấp cả số điện thoại liên hệ của trực ban các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt, số điện thoại của công an các phường, xã trên địa bàn để khi có thông tin về tội phạm, người dân và du khách có thể kịp thời báo với cơ quan công an, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Lạt.

N. NGHĨA - V. TRỌNG