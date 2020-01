Bắt đối tượng đánh thuốc mê cướp tài sản của hành khách

(LĐ online) - Thấy khách có tài sản, Bắc lân la làm quen. Sau đó thừa lúc khách sơ hở, Bắc mời khách hút thuốc, ăn đồ ăn có chứa thuốc mê với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Bắc tại cơ quan công an

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Bắc (63 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản bằng thuốc mê. Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Bắc, lực lượng công an thu được nhiều tang vật là tiền, nhẫn, dây chuyền vàng, ví tiền và rất nhiều viên thuốc ngủ.