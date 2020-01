Bắt nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước và trong Tết Canh Tý 2020, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy.

Hiện trường thời điểm Công an TP Đà Lạt ập vào quán Karaoke ở Phường 12

Theo Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt, vào lúc 23h ngày 31/12, qua kiểm tra một quán Karaoke ở Phường 12, lực lượng cảnh sát ma túy đã phát hiện có 2 phòng hát có đối tượng tàng trữ chất nghi là ma túy. Các đối tượng gồm Lý Thái Thanh Ngân (24 tuổi, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) tàng trữ 3 viên nén và 2 gói chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại một phòng hát khác, phát hiện Ung Thị Lan Nguyên (19 tuổi, ngụ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) tàng trữ 2 mảnh viên nén màu hồng, nghi là ma túy.

Trong lần kiểm tra này, lực lượng cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt còn phát hiện 7 khách và 6 nhân viên phục vụ dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý và tiếp tục điều tra. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt đã phát hiện, bắt quả tang 9 vụ, 9 đối tượng, trong đó tập trung đấu tranh, xử lý 6 vụ, 6 đối tượng.

C.PHONG