Dồn dập tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Với phương châm bám sát cơ sở, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và kịp thời ngăn chặn các hành vi vừa phát sinh, kết quả bước đầu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại huyện Đức Trọng chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an huyện Đức Trọng lấy lời khai một đối tượng buôn bán pháo nổ.

Là địa bàn trải rộng, có nhiều xã giáp ranh với tỉnh bạn, dân số toàn huyện đã lên tới hơn 200.000 dân, đó là chưa kể một lượng lớn lao động tự do tới địa phương làm việc. Từ nhiều năm qua, huyện Đức Trọng luôn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự (ANTT). Chính vì vậy, Đức Trọng là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được Công an tỉnh lựa chọn triển khai 100% các xã là Công an chính quy giữ các chức danh Công an xã từ nửa năm qua. Trong những tháng cuối năm, Công an huyện Đức Trọng đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đức Trọng đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cụ thể, trong đó đáng chú ý nhất là phương châm bám sát địa bàn, lấy công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới manh nha lên làm đầu. Do đó, sau lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tất cả cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ được lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng giao nhiệm vụ phải xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trinh sát năm bắt địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt công tác trinh sát, chỉ trong thời gian ngắn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp lập công. Trong các ngày 15, 16, và 17/12, các trinh sát đã theo dõi, bắt quả tang 3 vụ tàng trữ, vận chuyển chất ma túy.

Cụ thể, tối ngày 17/12 vừa qua, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Cảng Hàng không Liên Khương kiểm tra, bắt quả tang Sơn Thị Thùy Trang (SN 1974, ngụ tại Quận 5, TP Hồ Chí Minh) đang tàng trữ trái phép 2 gói nilon chứa chất ma túy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn Thị Thùy Trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/12, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng cũng đã bắt quả tang Bành Thị Yến Linh (SN 2000, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đang tàng trữ hai gói nghi là chất ma túy. Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng khai nhận mua số ma túy này của một người tại đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Ngay lập tức các trinh sát ập tới kiểm tra hành chính người bán ma túy cho Linh là Phún Thị Hoài Trinh (SN 1997, thường trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Tại hiện trường, Công an huyện Đức Trọng phát hiện, thu giữ thêm 4 gói nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng, các đối tượng khai nhận là ma túy. Trinh khai nhận đã bán 2 gói ma túy cho Linh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố Phún Thị Hoài Trinh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Bành Thị Yến Linh khai nhận mua ma túy về sử dụng, kết quả giám định chưa đủ điều kiện để khởi tố nên Công an huyện Đức Trọng chỉ xem xét xử lý hành chính và tiếp tục xác minh về nhân thân lai lịch đối tượng.

Nhờ bám sát địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng cũng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc trong thời gian qua. Gần đây nhất, tối ngày 20/12, từ nguồn tin của trinh sát địa bàn, Công an huyện Đức Trọng đã bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Hoài (SN 1986, thôn Đà Lâm, xã Đà Loan).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông. Ông Hoài khai nhận, đã mua 2 cá thể động vật trên của một người không quen biết với mục đích chế biến món ăn. Tuy nhiên, theo nhận định bước đầu của Cơ quan điều tra, hai cá thể động vật này có thể là Vọoc chà vá chân đen (nhóm IB). Để có căn cứ xử lý ông Nguyễn Văn Hoài, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định trưng cầu giám định mẫu vật lấy từ hai cá thể động vật hoang dã trên. Vừa qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đã khởi tố bà Phạm Thị Liên (SN 1986, ngụ xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ động vật nhóm IB, thuộc loài động vật nguy cấp. Trước đó, kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Ninh Loan, Công an huyện Đức Trọng phát hiện 2 con voọc chà vá chân đen ở sân và 5 cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông dưới bếp. Bà Phạm Thị Liên khai nhận 5 cá thể động vật cất giữ trong tủ lạnh được bà mua để nấu cao. Hai con voọc ở ngoài sân nhà là do hai người không biết tên tuổi, địa chỉ đến nhà hỏi bán, khi thấy có Công an đến thì hai người này bỏ chạy. Từ kết quả điều tra, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Liên để điều tra, làm rõ theo quy định.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: “Điểm nhấn” trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này ở địa phương là đưa cán bộ, chiến sĩ Công an huyện xuống làm việc ngay ở cơ sở chứ không phải tại trụ sở đơn vị. Phương án này đảm bảo công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh gọn các vụ việc, với phương châm chủ động phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm và chỉ trong thời gian ngắn đã cho kết quả rất khả quan!...”.

VĂN BÁU- KHẮC LỊCH